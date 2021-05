Covid, mentre la Azzolina provava il banco a rotelle, ad Arezzo la Chiassai zitta zitta…

La polemica è d’antan ma resta emblematica, un classico dello scorso anno sulle misure di prevenzione anti covid-19 per il ritorno a scuola durante la pandemia, tutt’oggi in atto.

Sarà anche vecchia la querelle sui banchi con le rotelle però ci fanno ancora ridere gli sfottò che travolsero l’allora ministra grillina a suon di post, tweet e Tik tok di genitori ed alunni.

Ebbene, ad un anno da quella fiumana di ironia e di ilarità sugli arredi scolastici, che secondo l’allora Comitato Tecnico Scientifico di consulenza al governo Conte per il superamento dell’emergenza epidemiologica, avrebbero dovuto assicurare la più importante misura di prevenzione in classe, si scopre che ad Arezzo c’è qualcuno che meditava un intervento più efficace per tenere la scuola aperta in un momento difficilissimo che continua ad essere tale.

Essì, mentre la ministra Azzolina, nel luglio 2020, provava il banco con le rotelle, la Presidente della Provincia di Arezzo Silvia Chiassai…zitta zitta…iniziava ad interessarsi alla possibilità di usufruire di sanificatori d’aria all’interno degli ambienti scolastici.

E’ ancora lì a spremersi le meningi? No!

La Provincia di Arezzo è la prima ad installare e a mettere in funzione tali dispositivi e l’Istituto Galileo Galilei è la prima popolosissima scuola che d’ora in poi potrà respirare aria sicura da coronavirus, grazie ai primi 240 purificatori finanziati con fondi covid degli oltre 600 che verranno acquistati in totale.

Siamo Number One, una volta tanto, con una spesa irrisoria anche tenuto conto delle debite proporzioni: 90mila euro invece dei 90milioni dilapidati in banchi a rotelle inefficaci contro la trasmissione aerosol del virus.

Le minuscole goccioline esalate con un colpo di tosse o uno starnuto ma soprattutto parlando e respirando.

Ovvio che in ogni singolo istituto resteranno in vigore le misure raccomandate dall’Istituto Superiore di Sanità.

Ma mascherine, distanziamento sociale, detersione delle mani diventano pippe senza ventilazione e continuo ricambio d’aria.

Brava Chiassai, ce s’è piaciuta e te se dedica la canzone “Luglio con il bene che ti voglio/ vedrai che il covid finirà/Luglio m’ha fatto una promessa/ il purificatore d’aria porterà…”