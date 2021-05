Il metodo Fedez imparato ad Arezzo?

By Luciano Petrai

Nei giorni scorsi ha fatto scalpore Fedez, oltre per quello che ha detto dal palco del 1° maggio, anche per aver registrato accuratamente le pressioni che gli venivano fatte per evitare i nomi di quel discorso, sputtanando ulteriormente i dirigenti pavidi.

In realtà quello di registrare persone di cui non ti fidi, è un metodo che Arezzo conosce bene vivendo la vicenda Coingas dove Staderini, non fidandosi dell’ambiente che frequentava, registrava tutto anche i sospiri (e i fatti gli stanno dando ragione).

In fondo Arezzo è sempre stata, dai tempi del “cittadino illustre” Gelli, all’avanguardia per trame, pressioni e “buchi neri”.

Chissà se Fedez non abbia imparato proprio ad Arezzo a pararsi il culo.