Covid: i report dei contagi e delle vaccinazioni. Screening a Castelfranco-Piandiscò dal 12 al 14 marzo

Vaccinazioni a operatori sociosanitari 4.978 Operatore Scolastico (qualsiasi soggetto dipendente dalle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e private) 4

Personale non sanitario 0

Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, G.G., Agenti di Custodia, Polizia Municipale) e Forze Armate 0

Persone con età uguale e maggiore di 80 anni 0

Varie (donne in gravidanza ed altre casistiche particolari) 1

Personale Non Sanitario Che Opera In Strutture Sanitarie E Socio Sanitarie 848 Soggetti Vulnerabili Per Patologia 0

Totale vaccinazioni eseguite per tipologia di vaccino

Pfizer – Biontech 6.476

Moderna 608

Astrazeneca 0

Screening con tamponi anti-contagio per la popolazione a Castelfranco/Piandiscò da venerdì 12 fino a domenica 14 marzo

Da venerdì 12 marzo i cittadini di Castelfranco/Piandiscò potranno recarsi preso due postazioni walk/through dove sarà effettuato lo screening; una in località Faella, piazza Kennedy, e a Castelfranco di Sopra, in via Petrolli che e saranno attive in orario 9-13 e 14-18. per effettuare il tampone.

La prenotazione è possibile attraverso le consuete modalità utilizzate nelle precedenti tappe: il sito https://territorisicuri.sanita.toscana.it/ o il call center aziendale (da telefono fisso numero verde 800 575 800 mentre da cellulare 0575 379100).

Un percorso, quello di “Territori Sicuri” che sta assumendo una valenza particolare in considerazione della recrudescenza del virus e della presenza delle varianti covid che si stanno diffondendo molto velocemente.

Per la prenotazione è necessario inserire nome, cognome, cellulare e codice fiscale.

Il giorno del prelievo è necessario presentare documento di identità e tessera sanitaria.

Le operazioni sono coordinate e gestite dal personale della USL Toscana Sud Est.

Il progetto Territori Sicuri è promosso dalla Regione Toscana con Anci, Upi, Misericordie, Pubbliche Assistenze Riunite e Croce Rossa Italiana, insieme agli operatori sanitari, la medicina generale e la pediatria di famiglia, oltre ad Ars Toscana, alle ASL.