Arezzo, le notizie di oggi 9 Marzo

Due proprietà comunali cedute in comodato d’uso gratuito alla Asl, la Asl ringrazia: “saranno a disposizione di tre medici di medicina generale “

Il comodato d'uso decorrerà da mercoledì 10 marzo fino alla fine dell'anno con possibilità di rinnovo automatico di sei mesi in sei mesi in base al perdurare dell'emergenza sanitaria.



Il Direttore del Distretto Sanitario di Arezzo – Casentino – Valtiberina Evaristo Giglio ringrazia l’Amministrazione Comunale di Arezzo per la disponibilità e la collaborazione in merito alla concessione degli spazi di via Laschi, zona Pionta, che garantiranno il parcheggio delle persone che si vaccineranno presso la nuova sede vaccinale prevista negli edifici del colle del Pionta.

Ringrazia altresì per la concessione dei locali della ex circoscrizione a Rigutino.

A questo proposito si precisa che, i suddetti locali, non saranno adibiti a sede di vaccinazione di massa, ma bensì saranno messi a disposizione di tre medici di medicina generale che possono utilizzarli come ambulatori e per vaccinarvi esclusivamente i propri assistiti ultraottantenni.

Passeggera legata alla poltrona in aereo, continuava a togliersi la biancheria intima durante il volo



Una passeggera 39enne, durante un volo russo, dopo 15 minuti dalla partenza da Vladivostok, ha dovuto essere legata alla sua poltrona, con corda e nastro adesivo, dopo essersi tolta ripetutamente la biancheria intima e vagava senza meta lungo la cabina.

L'equipaggio temendo l'incolumità della donna l'ha legata al suo posto con l'aiuto di altri passeggeri.



Quando l’aereo n è atterrato a Novosibirsk è stata arrestata, alla stazione di polizia, ha ammesso di aver usato una droga sintetica prima di salire sull’aereo a Vladivostok.

Le lumache di mare che si autodecapitano e rigenerano un nuovo corpo, gli scienziati non hanno idea di come o perché

Le giovani lumache di mare iniziano a dimenarsi e a mangiare subito dopo la decapitazione, ricrese il cuore una settimana dopo e il processo si completa in tre settimane.



Il motivo dell’insolito adattamento rimane poco chiaro, ma gli scienziati credono che potrebbe consentire alle lumache di rimuovere i parassiti interni che influenzano la riproduzione. Il motivo dell’insolito adattamento rimane poco chiaro, ma gli scienziati credono che potrebbe consentire alle lumache di rimuovere i parassiti interni che influenzano la riproduzione. Nella foto, un’analisi di come una lumaca di mare recide la testa e fa ricrescere il corpo.

A, la testa e il corpo subito dopo l’autotomia (giorno 0), con il cuore che rimane nella sezione del corpo (freccia); B, giorno 7; C, giorno 14; D, giorno 22 Le teste dei giovani lumache iniziano a dimenarsi subito dopo essere state separate dai loro corpi, con la ferita che guarisce rapidamente.

Entro poche ore dall’evento traumatico, le teste di lumaca iniziano a mangiare alghe.

E sorprendentemente, ci vuole solo una settimana perché i loro cuori si rigenerino e tre settimane perché tutto il loro corpo si riformi. I ricercatori ritengono che le lumache possano avere tessuti simili a cellule staminali nela parte tagliata e che possono svilupparsi in qualsiasi altra cellula di cui la lumaca ha bisogno.

Mentre le teste delle lumache marine sviluppano un nuovo corpo, i corpi scartati non sono in grado di creare una nuova testa.

Questo processo sembra rallentare con il tempo, le lumache più vecchie sono incapaci di rigenerarsi e muoiono a causa della decapitazione. La professoressa Yoichi Yusa e la dottoranda Sayaka Mitoh della Nara Women’s University in Giappone si sono imbattute nel fenomeno per puro caso.

Lo Yusa Lab normalmente studia le lumache di mare dall’uovo alla morte per conoscere il loro ciclo di vita e le loro caratteristiche.

Un giorno, il team ha individuato una testa senza corpo che si muoveva intorno al serbatoio e ha iniziato a indagare sullo strano fenomeno. Il loro articolo, pubblicato su Cell Press , fornisce dettagli, tempi e video dell’evento ma non è in grado di spiegare come gli animali gestiscono questa straordinaria impresa. Tutti gli organismi, compreso l’uomo, hanno la capacità di rigenerarsi in una certa misura, ma il processo è molto più sviluppato in molti invertebrati come i lombrichi e le stelle marine.

Questi animali possono far crescere nuove teste, code e altre parti del corpo quando feriti.

Gli scienziati non sanno perché i mammiferi non hanno la stessa capacità, ma rigenerano la pelle, i muscoli e il sangue.



‘Sono rimasta incinta nonostante non avessi mai fatto l’amore, quindi i miei amici ora mi chiamano Vergine Maria’

Nicole Moore, 28 anni, di Portsmouth è rimasta sbalordita quando ha scoperto di essere incinta.

Questo perché non aveva mai avuto rapporti la mamma, di Portsmouth, Hampshire, soffriva di vaginismo.

Questa è una condizione in cui l’organo si irrigidisce quando provi a inserire qualcosa al suo interno, infatti Nicole non era mai stata in grado di inserire un tampone, fare un pap test o avere una penetrazione.

Così, quando ha scoperto di essere incinta, è rimasta sbalordita.