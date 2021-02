Degenerazioni aretine

By Il Burattino

Bruttissima sensazione, disgustosa e anche squallida, quella suscitata dalle immagini che mostra come si possa cadere così in basso.

La corona di fiori, posta al “Campaccio”, dove era collocato il cimitero degli ebrei di Arezzo, sul cippo accanto parco Ducci, nel Giorno della Memoria, è stata stanotte distrutta e sparpagliata per terra, con grande spregio.

Due i possibile scenari, entrambi orribili:

uno: gesto politico di qualche “fassista da spiaggia”, di quelli che al posto del cervello hanno le “pine” (pigne) dure.

Due: atto vandalico dei soliti ragazzotti briachi, che nel week end si assembrano nei vari parchi per sbevazzare e fare casino.

In ogni caso, anche se potrebbero essere altre le cause, è un atto vergognoso.

Degenerazione inaccettabile senza se e senza ma.