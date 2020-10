Arezzo, esonerati il tecnico Potenza, lo staff e il ds Di Bari

By Redazione

Dopo l’ennesima sconfitta, a Carpi, per 4-0 , con gli amaranto, ridotti in 10 dieci dall’8′ con due rigori contro e appena un punto in cinque partite, ultimo posto con la Fermana, arriva pochi minuti dopo la mezzanotte, il comunicato stampa che annuncia l’esonero dell’allenatore dell’Arezzo Potenza, di tutto il suo staff e del direttore sportivo Di Bari.

Data l’imminenza di un’altra partita di campionato, mercoledì al Comunale col Padova, ore 18,30 e in atesa di un nuovo tecnico, l’allenamento verrà svolto da Mario Palazzi, tecnico della Primavera 3. La stessa società annuncia in un comunicato, novità tecniche nelle prossime ore.. Al posto di Di Bari come direttor

Ecco il comunicato

La S.S. Arezzo comunica che Alessandro Potenza è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Oltre al tecnico, vengono sollevati dall’incarico anche tutti i componenti dello staff tecnico.

La S.S. Arezzo comunica inoltre che Giuseppe Di Bari è stato sollevato dall’incarico di Direttore Sportivo.

All’ex tecnico amaranto, a tutti i componenti del suo staff e a Giuseppe Di Bari la Società augura le migliori fortune personali e professionali.

L’allenamento di lunedì 19 ottobre verrà diretto da Mister Mario Palazzi.

Nelle prossime ore verranno annunciate novità relative alla composizione del nuovo staff tecnico.