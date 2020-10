E’ Andrea Camplone il nuovo allenatore dell’Arezzo

Il tecnico pescarese subentra a Potenza esonerato nella tarda serata di ieri assieme a tutto lo staff tecnico ed al Direttore Sportivo Di Bari.

L’ultimo posto in classifica con un solo puto all’attivo ha costretto la società a ricorrere a scelte drastiche.

E la scelta è stata drastica portando al totale rinnovamento dell’area tecnica.

Da qui la scelta di un tecnico esperto come Camplone al quale è affidato il compito di portare la squadra amaranto in posizioni decisamente meno impervie.

Il nuovo tecnico amaranto ha al suo attivo una promozione ed una supercoppa di Lega Pro quando era alla guida del Perugia.

Ha inoltre un passato in Serie B dove ha allenato Perugia, Bari e Cesena.

Certo è che il turno infrasettimanale complica l’approccio del neo allenatore il quale dovrà lavorare più sulla parte “psicologica” rimandando, con ogni probabilità, alla prossima settimana le indicazioni sul modulo da adottare.

Manca ora l’annuncio del nuovo Direttore Sportivo per riempire tutte le caselle e ripartire con nuova fiducia per raggiungere i traguardi prefissati in pre campionato.