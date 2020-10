Arezzo, le notizie di oggi: 18 Ottobre

Investito da un’auto, grave 47enne

Un uomo di Montevarchi di 47 anni è stato investito, da un auto, nei pressi di Levanella e sbalzato in un fosso adiacente la strada.

Sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata di Montalto, i vigili del fuoco e per i rilievi i carabinieri di Montevarchi.

L’uomo ha riportato traumi gravi e dopo una sosta tecnica all’ospedale La Gruccia di Montevarchi, è stato trasferito dall’ elisoccorso Pegaso 3 in codice rosso all’ospedale le Scotte di Siena

Virus, il bollettino: + 64 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 30 in città

La situazione dalle ore 14 del giorno 17 ottobre alle ore 14 del giorno 18 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia di Arezzo 64 nuovi casi.

Comune di sorveglianza Anghiari:

1) Uomo di 40 anni isolamento domiciliare.

Comune di sorveglianza Arezzo

2) Uomo di 18 anni isolamento domiciliare

3) Donna di 27 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

4) Uomo di 31 anni isolamento domiciliare, asintomatico

5) Uomo di 47 anni isolamento domiciliare, asintomatico

6) Donna di 50 anni isolamento domiciliare, asintomatico



7) Uomo di 55 anni isolamento domiciliare

8) Donna di 83 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

9) neonato in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

10) Bambino di 7 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

11) Bambino di 7 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

12) Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare

13) Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare

14) Uomo di 18 anni isolamento domiciliare

15) Donna di 22 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

16) Uomo di 23 anni isolamento domiciliare

17) Donna di 36 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatica

18) Donna di 38 anni isolamento domiciliare

19) Uomo di 38 anni isolamento domiciliare

20) Donna di 39 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

21) Uomo di 50 anni isolamento domiciliare

22) Uomo di 50 anni isolamento domiciliare

23) Uomo di 51 anni isolamento domiciliare

24) Donna di 52 anni isolamento domiciliare

25) Uomo di 55 anni isolamento domiciliare

26) Donna di 65 anni isolamento domiciliare

27) Donna di 67 anni isolamento domiciliare

28) Uomo di 80 anni isolamento domiciliare, sintomatico

29) Donna di 85 anni isolamento domiciliare

30) Uomo di 71 anni Ricovero In Ospedale

31) Donna di 76 anni Ricovero In Ospedale. Comune di sorveglianza Bibbiena

32) Bambina di 7 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

33) Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico, studente

34) Donna di 18 anni isolamento domiciliare, sintomatica, studente

35) Donna di 35 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

36) Uomo di 35 anni isolamento domiciliare, contatto di caso. Comune di sorveglianza Capolona

37) Ragazza di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso. Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino

38) Uomo di 55 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Civitella In Val Di Chiana

39) Uomo di 63 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Cortona

40) Uomo di 37 anni isolamento domiciliare, asintomatico

41) Uomo di 37 anni isolamento domiciliare, sintomatico Comune di sorveglianza Foiano Della Chiana

42) Uomo di 33 anni isolamento domiciliare. Comune di sorveglianza Laterina Pergine Valdarno

43) Donna di 61 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatica. Comune di sorveglianza Loro Ciuffenna

44) Uomo di 72 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico. Comune di sorveglianza Lucignano

45) Donna di 54 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

46) Uomo di 62 anni isolamento domiciliare, sintomatico. Comune di sorveglianza Marciano Della Chiana

47) Donna di 37 anni isolamento domiciliare, sintomatica. Comune di sorveglianza Monte San Savino

48) Donna di 25 anni isolamento domiciliare, sintomatica. Comune di sorveglianza Montevarchi

49) Uomo di 50 anni isolamento domiciliare, asintomatico

50) Donna di 63 anni isolamento domiciliare, asintomatico, rientrato dall’estero

51) Uomo di 71 anni isolamento domiciliare

52) Donna di 72 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

53) Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

54) Donna di 49 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatica

55) Uomo di 54 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico. Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno

56) Uomo di 18 anni isolamento domiciliare

57) Uomo di 23 anni isolamento domiciliare

58) Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, studente

59) Uomo di 49 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, insegnante. Comune di sorveglianza Subbiano

60) Bambino di 5 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

61) Bambina di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

62) Donna di 45 anni isolamento domiciliare . Comune di sorveglianza Terranuova Bracciolini

63) Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, studente

64) Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico, studente. Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti.

Tale attività ha evidenziato per il momento, 91 contatti per i casi di Arezzo, che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 4.265 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi in carico sono 1.442 a domicilio, 8 presso Cure Intermedie.

Al momento presso l’ospedale di Arezzo ci sono 55 persone ricoverate di cui 50 in malattie infettive e 5 in terapia intensiva.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.032 tamponi.

Biker si perde in Pratomagno ritrovato e soccorso dai carabinieri

Ieri un giovane ciclista, in mountain bike, ha perso l'orientamento nei boschi alle pendici del Pratomagno, ha chiamato la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Valdarno, dicendo di essersi perso nei dintorni di Mondrago, a pochi chilometri da Castelfranco Piandiscò.



La Centrale Operativa, momentaneamente ha perso il contatto col giovane ed ha allertato il personale di soccorso dei Carabinieri Forestali.

Il biker, in uno stato di agitazione e di panico, muovendosi in continuazione e spostandosi rispetto alle località in cui vrniva di volta in volta localizzato, era di difficile individuazione. L’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di San Giovanni Valdarno, in un breve momento in cui il giovane torna raggiungibile al cellulare, si fa inviare la propria localizzazione satellitare, lo guida, dandogli istruzioni al telefono, sino ad una strada poco distante e con cortese decisione, lo convince ad attendere l’arrivo dei soccorsi. In breve grazie alle indicazioni della Centrale Operativa, la squadra di Carabinieri Forestali – coadiuvati dai volontari del Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi – riesce così a raggiungere e soccorrere il giovane escursionista. Il giovane trovato ancora in stato di agitazione, ma senza necessità di cure, ripresosi dallo spavento e ringraziati i soccorritori, è stato riaccompagnato fino alla strada principale, da dove ha potuto fare ritorno a casa.

Malore nel bosco, cacciatore è grave

Stamani, poco dopo mezzogiorno, il malore di un cacciatore in una zona remota boschiva in località Gastra, nel comune di Castelfranco Piandiscò ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso Pegaso 2.

Il personale sanitario ha stabilizzato l’uomo e lo ha poi trasportato all’Ospedale di Careggi in codice rosso.