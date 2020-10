Arezzo, le notizie di oggi: 17 Ottobre

Virus, il bollettino: + 77 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 34 in città

La situazione dalle ore 14 del giorno 16 ottobre alle ore 14 del giorno 17 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia casi nella provincia di Arezzo.

Vi sono inoltre 13 persone ad Arezzo in attesa di conferma ovvero risultate debolmente positive e che sono in attesa del secondo tampone.

Comune di sorveglianza Anghiari

1) Uomo di 41 anni, isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Arezzo

2) Ragazza di 17 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso

3) Donna di 27 anni, isolamento domiciliare

4) Donna di 51 anni, isolamento domiciliare

5) Donna di 53 anni, isolamento domiciliare

6) Donna di 21 anni, isolamento domiciliare

7) Uomo di 21 anni, isolamento domiciliare



8) Uomo di 23 anni, isolamento domiciliare

9) Donna di 27 anni, isolamento domiciliare

10) Uomo di 29 anni, isolamento domiciliare

11) Uomo di 37 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso

12) Donna di 41 anni, isolamento domiciliare

13) Uomo di 43 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso

14) Uomo di 51 anni, isolamento domiciliare

15) Uomo di 52 anni, isolamento domiciliare

16) Donna di 54 anni, isolamento domiciliare, sintomatica, insegnante

17) Uomo di 54 anni, isolamento domiciliare

18) Donna di 55 anni, isolamento domiciliare

19) Donna di 56 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso

20) Donna di 56 anni, isolamento domiciliare

21) Uomo di 56 anni, isolamento domiciliare

22) Uomo di 57 anni, isolamento domiciliare

23) Donna di 65 anni, isolamento domiciliare

24) Donna di 67 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso

25) Uomo di 67 anni, isolamento domiciliare

26) Uomo di 69 anni, isolamento domiciliare

27) Uomo di 80 anni, isolamento domiciliare

28) Uomo di 92 anni, isolamento domiciliare

29) Donna di 74 anni, Ricovero In Ospedale

30) Donna di 88 anni, Ricovero In Ospedale

31) Donna di 61 anni, Ricovero In Ospedale

32) Uomo di 81 anni, Ricovero In Ospedale

33) Uomo di 90 anni, Ricovero In Ospedale

34) Donna di 91 anni, Rsa

36) Ragazzo di 17 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

37) Ragazzo di 17 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico, studente

38) Donna di 51 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

39) Donna di 84 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso. Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino

40) Uomo di 24 anni, isolamento domiciliare

41) Donna di 27 anni, isolamento domiciliare, asintomatico. Comune di sorveglianza Cavriglia

42) Bambino di 7 anni, isolamento domiciliare, sintomatico

43) Uomo di 18 anni, isolamento domiciliare, asintomatico, studente

Comune di sorveglianza Chiusi Della Verna

44) Ragazzo di 15 anni, isolamento domiciliare, sintomatico, studente

Comune di sorveglianza Civitella In Val Di Chiana

45) Uomo di 45 anni, isolamento domiciliare . Comune di sorveglianza Cortona

46) Donna di 47 anni, isolamento domiciliare, asintomatica. Comune di sorveglianza Foiano Della Chiana

47) Uomo di 25 anni, isolamento domiciliare, sintomatico

48) Uomo di 65 anni, isolamento domiciliare, sintomatico. Comune di sorveglianza Laterina Pergine Valdarno

49) Ragazza di 11 anni, isolamento domiciliare

50) Uomo di 18 anni, isolamento domiciliare, sintomatico, studente. Comune di sorveglianza Loro Ciuffenna

51) Ragazzo di 12 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico, studente

52) Donna di 42 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatica. Comune di sorveglianza Lucignano

53) Donna di 88 anni, isolamento domiciliare, sintomatica. Comune di sorveglianza Marciano Della Chiana

54) Donna di 20 anni, isolamento domiciliare, asintomatico

55) Donna di 21 anni, isolamento domiciliare, sintomatica. Comune di sorveglianza Monte San Savino

56) Ragazzo di 14 anni, isolamento domiciliare

57) Bambina di 8 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso. Comune di sorveglianza Montevarchi

58) Bambino di 1 anno, isolamento domiciliare, sintomatico

59) Ragazza di 11 anni, isolamento domiciliare

60) Ragazzo di 11 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso

61) Uomo di 18 anni, isolamento domiciliare, asintomatico

62) Uomo di 36 anni, isolamento domiciliare, asintomatico

63) Uomo di 41 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso

64) Uomo di 44 anni, isolamento domiciliare, sintomatico

65) Uomo di 54 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso

66) Donna di 77 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso

67) Donna di 81 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso

68) Uomo di 81 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso. Comune di sorveglianza Poppi

69) Donna di 56 anni, isolamento domiciliare, sintomatica. Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno

70) Ragazza di 15 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso

71) Ragazzo di 17 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

72) Uomo di 55 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso. Comune di sorveglianza Subbiano

73) Bambina di 4 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso

74) Bambina di 8 anni, isolamento domiciliare, contatto di caso. Comune di sorveglianza Terranuova Bracciolini

75) Ragazzo di 12 anni, isolamento domiciliare, sintomatico

76) Uomo di 37 anni, isolamento domiciliare, sintomatica

77) Donna di 47 anni, isolamento domiciliare, sintomatica. PROVINCIA DI EXTRA ASL (2 nuovi casi)

Comune di sorveglianza Firenze

78) Donna di 80 anni, isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Prato

79) Donna di 51 anni, isolamento domiciliare Il Dipartimento di Prevenzione attraverso l’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento, 123 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 4.614 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 1.670 a domicilio e 24 presso l’albergo sanitario.

Ci sono 45 ricoverati presso le Malattie infettive e 6 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.651 tamponi.

Sessantenne in cerca di funghi si infortuna in Casentino, soccorsa da pompieri e Pegaso

Una squadra Vigili del Fuoco di Bibbiena è intervenuta a Località Pian d’Acero comune di Chitignano, per soccorrere una sessantenne infortunatasi ad una caviglia durante la ricerca di funghi.

La signora si trovava in una zona impervia distante dalle vie di comunicazione, raggiunta da Vigili del Fuoco insieme al 118 e il soccorso alpino, è stata portata in una zona aperta dove è stata recuperata dall’elicottero Pegaso.

Incidente agricolo a Frassineto grave 81enne

Alle 15:50 in località Frassineto si è verificato il ribaltamento di un trattore condotto da un 81enne.

L’uomo è rimasto incastrato nella cabina, sul posto l’ambulanza infermieristica e i Vigili del Fuoco.

L’anziano è stato trasportato in codice Rosso con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale le Scotte di Siena.

Si allontana dalla propria abitazione da Roma, viene rintracciata dalla Polfer a Terontola

Gli Agenti del Posto Polfer di Terontola hanno rintracciato nel pomeriggio di ieri una ragazza di 31 anni, la cui denuncia di scomparsa era stata presentata nei giorni scorsi a Roma.

La donna da qualche giorno si era allontanata dalla propria abitazione senza avvisare i propri familiari; vani in particolare i tentativi di contattarla telefonicamente, in quanto il cellulare era sempre non raggiungibile.



Solo ieri la ragazza avvisava la famiglia di trovarsi presso la stazione ferroviaria di Terontola; del fatto è stato immediatamente avvisato il locale ufficio Polfer che, grazie alle descrizione fornita dalla sala operativa della Questura di Roma, rintracciava la donna seduta su di una panchina all’ interno dello scalo ferroviario.

Gli Agenti, hanno quindi avvisato i familiari della giovane che, dopo poche ore, si sono presentati per riabbracciarla e riaccompagnarla a casa.

Servizi antidroga dei carabinieri, denunciati due giovani in Valdarno

La notte scorsa un 25enne di San Pancrazio, stato trovato alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti dai Carabinieri di Bucine, impegnatinei consueti servizi di perlustrazione del territorio, a vegliare nella notte sulla tranquillità del sonno dei cittadini.