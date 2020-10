Arezzo, le notizie di oggi: 12 Ottobre

By Redazione

Spacciatore aretino trentenne, arrestato all’interno del parcheggio Cadorna

Nel pomeriggio di sabato scorso intorno alle 17.00, la Volante o della Questura di Arezzo di passaggio in piazza Fanfani, presso il parcheggio Cadorna, gi agenti vedono una personadal fare alquanto sospetto.



I poliziotti decidono di effettuare un controllo sulla persona che si mostra nervoso e insofferente, a seguito della perquisizione personale, trovano addosso all'uomo banconote di piccolo taglio, per un totale di 405 euro e una chiave di un'autovettura; decidono così di estendere la perquisizione al veicolo dove viene trovato un pacchetto di sigarette vuoto contenente ben 14 involucri termosaldati in cellophane bianco di cocaina per un totale di circa 10 grammi. L'attività di Polizia proseguiva dunque nell'abitazione del giovane, nella camera da letto sono nascosti all'interno di una felpa celeste presente nell'armadio, un bilancino di precisione e un involucro di grandi dimensioni, anch'esso in cellophane bianco e contenete circa 30 grammi di cocaina. L'uomo, C.S. italiano di 30 anni, residente in Arezzo, viene condotto presso gli uffici della Questura ed identificato.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso la casa circondariale di Prato.

Operazione “Magic Cash”: imprenditori e professionisti finiscono nella rete delle Fiamme Gialle

I finanzieri della compagnia di San Giovanni Valdarno hanno portato a termine una complessa attività di polizia economico-finanziaria, che ha permesso di scoprire violazioni per illecito trasferimento di denaro contante per circa 20.000 euro ed una rilevante evasione fiscale collegata.



Nel corso degli ordinari accertamenti finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, l'attenzione delle fiamme gialle si è concentrata su alcune, anomale movimentazioni finanziarie, riconducibili ad alcuni professionisti, che, dai primi riscontri effettuati alle banche dati in uso al corpo, risultavano tra loro collegati, attraverso società operanti nel campo della progettazione e dell'edilizia, nelle provincie di Firenze, Arezzo e Prato. Gli approfondimenti svolti hanno permesso di "tracciare" pagamenti in contanti, che hanno indotto i militari ad avviare anche paralleli interventi ispettivi di natura fiscale, riferiti agli anni dal 2015 al 2017.

Dalla ricostruzione fiscale, è risultato che aziende e professionisti hanno omesso di dichiarare al fisco circa 3 milioni di euro e 200.000 euro di i.v.a.

Incidenti: il report del 118

Incidente questa mattina alle ore 9.00 sul ponte Leonardo a Terranuova Bracciolini.

Scontro frontale e successivo tamponamento tra 5 auto.

3 donne (di età 21, 34, 40) sono state portate all’ospedale del Valdarno La Gruccia con traumi vari.

La 21enne in codice giallo, le altre in codice verde.

Sul posto Automedica e 2 ambulanze, i Vigili del Fuoco e per i rilievi la Polizia Municipale.

Incidente sul lavoro in viale Amendola

Un uomo di 32 anni, con traumi vari è stato rasportato in codice giallo all’ospedale San Donato.

Sono intervenuti ambulanza e PISL, per i rilievi la Polizia Municipale.

Pedone investito è grave

Incidente alle ore.10,50 in via Alessandro dal Borro ad Arezzo, un uomo di 80 anni è stato investito da un’auto.

Intervenute automedica e ambulanza.

L’ ottantenne che ha riportati gravi traumi è stato portato in elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena.

Per i rilievi sul posto la Polizia Municipale.

in aggiornamento