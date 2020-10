Arezzo, le notizie di oggi: 13 Ottobre

Rubano bici, denunciati cinque aretini in vacanza all’Isola d’Elba

Dopo aver trascorso la notte in alcuni locali di Marciana Marina, 5 aretini, da poco maggiorenni, per il ritorno all’abitazione presa in affitto, hanno inforcato alcune biciclette lasciate incustodite in strada.Continua a leggere



Grazie all'impianto di videosorveglianza installato sul territorio comunale, i militari sono riusciti a individuare l'abitazione dei cinque giovani che, hanno contestato l'accaduto. Ai cinque non è rimasto che ammettere le loro responsabilità e riconsegnare le biciclette.

I cinque aretini, sono stati segnalati alla Procura di Livorno, dovranno rispondere di concorso in furto aggravato continuato.

Frattura braccio al vicino di casa con una mazza da baseball

Domenica scorsa un tunisino di 41 anni, con precedenti, che dopo un diverbio con il vicino rumeno, lo ha affrontato con la mazza e gli ha fratturato il braccio sinistro con il quale si era coperto la testa.Continua a leggere



Sul posto la Volante e il 118 che ha trasportato il ferito in ospedale da dobe ne è uscito con una prognosi di trenta giorni.

Arrivato in questura, il tunisino ha dato in escandescenze.

L’arresto per lesioni aggravate è stato convalidato con divieto di avvicinarsi al rivale, il 41enne era già sottoposto all’obbligo di firma per tre giorni la settimana.

