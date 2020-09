Primo giorno di scuola scivoloso per la maestra

A volte capita di scivolare su una buccia di banana, ma stavolta abbiamo paura che la maestrina Valentina sia scivolata sull’Ortica, che punge, prude e fa anche un po’ malino.

Parliamo di Valentina Vaccari, figlia d’arte, che si è lanciata in politica tra le file del PD in aiuto del candidato Luciano Ralli.

Peccato che questa mattina la nostra maestra si sia un attimo distratta, dimenticando le regole della privacy, delle deontologia professionale o anche solo del buon senso, facendosi fotografare (da chi poi?) in classe, da “qualcuno”, in mezzo ai banchi pieni di BAMBINI e postando il tutto su fb con una bella scritta in conclusione: votate il PD e votate Ralli.

Dopo esser stata “tanata”, Valentina ha in fretta e furia cancellato il post, ma il dado era tratto e la tempesta social scatenata.

A questo punto non ci resta che porre un milione di domande (scriveremo solo per prime per esigenze di sintesi, le altre potete immaginarle voi): si possono usare gli alunni per fare campagna elettorale?

I genitori lo sanno?

Il Preside lo sa (e nel caso: cosa ne pensa)?

Il candidato Ralli è d’accordo?

Chi ha fatto le foto e perché era in classe?