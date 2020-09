Arezzo, le notizie di oggi: 14 Settembre

Nella morsa dei carabinieri di Bibbiena quattro inottempranti alle regole anticontagio

A fronte dell'"impennata" di casi di coronavirus nella valle del Casentino, i carabinieri di Bibbiena oltre alla normale attività di controllo del territorio, intensificata in ogni weekend, i militari hanno controllato luoghi e dinamiche a rischio assembramenti, e persone destinatarie di provvedimenti di isolamento o perché positive al virus o perché contatti diretti di positivi.



I Carabinieri hanno dovuto procedere in un caso ad una denuncia ed in un altro caso a sciogliere un assembramento di giovani, sanzionando alcuni di essi per il mancato uso delle mascherine. I Carabinieri hanno dovuto procedere in un caso ad una denuncia ed in un altro caso a sciogliere un assembramento di giovani, sanzionando alcuni di essi per il mancato uso delle mascherine. Un uomo, di origine straniera, positivo dopo il suo rientro in Italia, ha pensato essendo asintomatico, ma non ancora negativizzato, di lasciare la propria abitazione in violazione delle prescrizioni.

I militari, lo hanno prontamente individuato, identificato adottando ogni utile accorgimento di sicurezza e denunciato.

Sono state identificate con lui alcune persone, le cui generalità sono state inviate all’Autorità Sanitaria per i provvedimenti di competenza. Nella tarda serata di venerdì, una qunidicina di ragazzi italiani, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, “in giro” all’aperto in una località di un comune casentinese, avevano pensato di farlo però non osservando alcun minimo criterio di sicurezza.

Nessun distanziamento, mascherine pronte all’uso e non utilizzate.

Tre di loro sono stati sanzionati quindi per il mancato uso dei dispositivi di protezione. Altissima quindi l’attenzione, nell’ambito dei normali servizi esterni, già intensi per assicurare h24 un’intera copertura in termini di controllo del territorio dei Comuni del Casentino, riguardo all’osservanza dei minimi criteri di sicurezza utili a contenere il contagio, proteggere le persone più a rischio e permettere la piena ripresa di tutte le attività, in primis quella scolastica.

Covid-scuola: a Subbiano non riaprono “Pertini” e “Righi”

Primo giorno di scuola, a Subbiano scatta lo stop per un caso di Coronavirus tra gli insegnanti della primaria.

A darne notizia è stata Ilaria Mattesini, sindaco del paese.

Nel post sulla sua pagina Facebook viene riportata la comunicazione diffusa dalla scuola.



“Si comunica che, a seguito di un caso positivo tra il personale docente della scuola primaria, nei plessi sottostanti del nostro Istituto sarà sospesa l’attività didattica in presenza dal giorno 14 settembre, in attesa delle ulteriori indicazioni che verranno date dall’autorità sanitaria:

Scuola primaria “Pertini” – tutte le classi (cubo/castello/janus)attività in presenza sospesa

Scuola primaria “Righi” – tutte le classi attività in presenza sospesa.

Gli insegnanti nella mattinata di domani – 14 settembre – daranno comunicazione nelle classroom circa le modalità di gestione della didattica a distanza.

Le altre scuole primarie, le scuole dell’infanzia e la scuola secondaria del nostro Istituto svolgeranno attività regolare.

Il Dirigente Scolastico, la ASL e il Sindaco sono in stretto contatto

e tutte le comunicazioni saranno pubblicate nel sito istituzionale.

Ci scusiamo per il disagio, invitando tutti alla massima calma, l’ASL, come da procedure previste dal protocollo, sta contattando le persone coinvolte per la somministrazione del tampone.”

in aggiornamento