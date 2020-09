Una proposta per sport e Giostra del Saracino: le Quartieriadi

Osservando nel corso degli anni le attività sportive e ludiche collaterali ai Quartieri della Giostra del Saracino, si nota come esse vengono svolte perlopiu singolarmente, come, ad esempio, le gare podistiche o ciclistiche di Porta Santo Spirito oppure il Torneo di tennis per i soci di Porta Sant’Andrea o, ancora, le camminate a piedi o in bicicletta organizzate da Porta Crucifera e da Porta del Foro, mentre molto più rare sono, invece, quelle che coinvolgono insieme tutti i Quartieri, come, sempre per fare un esempio, la Corsa del Saracino (peraltro, da loro non direttamente organizzata) e il Torneo di Calcetto.