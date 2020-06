Arezzo, le notizie di oggi: 20 Giugno

By Redazione

Controlli della Polizia Municipale al Pionta, in piazza Zucchi e a Campo di Marte, una denuncia

Denunciato un uomo di 33 anni senza documenti e con 18 grammi di marijuana

L’operazione della Polizia Municipale si è svolta ieri pomeriggio, durante le attività di controllo nella zona di Saione.

Gli agenti stavano effettuando la verifica della regolarità dei documenti di numerosi cittadini extracomunitari all'interno del parco Colle del Pionta, in piazza Zucchi e ai giardini Campo di Marte.



Davanti al supermercato che si trova nei pressi hanno notato un soggetto di colore che, alla vista della pattuglia, ha cercato di allontanarsi.

L’uomo è stato fermato e, alla richiesta di mostrare i documenti, ha dichiarato di esserne momentaneamente sprovvisto.

La Polizia Municipale allora ha proceduto alla sua immediata perquisizione e all’interno di una tasca del giubbotto, sono stati trovati 7 involucri contenenti marijuana.

Il 33enne è stato accompagnato presso il gabinetto di polizia scientifica della Questura di Arezzo per procedere alla sua identificazione e sottoporre la sostanza a narcotest, che ha dato esito positivo.

I 7 involucri, contenenti un totale di 18 grammi di sostanza stupefacente, sono stati sequestrati.

In moto contro auto, aretino perde la vita nel Pisano

E’ accaduto San Giuliano Terme, in località Metato, Emilio Casagli 67enne nato ad Arezzo, ha perso la vita in seguito allo scontro della sua moto con un’auto.

Sembra che l’auto, con a bordo tre giovani sui 20 anni, stesse svoltando, Casagli è finito contro la ruota posteriore sinistra della macchina.

Sotto choc i ragazzi a bordo dell’auto.

La ricostruzione è affidata alla polizia municipale di Pontasserchio, che proverà a ricostruire la dinamica dell'incidente.