Arezzo, le notizie di oggi: 17 Giugno

Progettava aggressione a ufficiale dei carabinieri e inguaia ispettore della Guardia di Finanza, arrestato

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, questa mattina hanno eseguito a San Giovanni Valdarno un’ordinanza della misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 44enne, per ipotesi di corruzione e concorso nel reato di accesso abusivo alle banche dati di polizia.Continua a leggere



Il 44enne, T.M., di origini campane, ma da tempo dimorante a San Giovanni Valdarno, con diversi precedenti, tra i quali il proposito, palesemente manifestato, di aggredire fisicamente un Ufficiale dell’Arma dei carabinieri ritenuto “responsabile”, a suo dire, dell’applicazione di una misura di prevenzione personale comminatagli. Il 44enne, T.M., di origini campane, ma da tempo dimorante a San Giovanni Valdarno, con diversi precedenti, tra i quali il proposito, palesemente manifestato, di aggredire fisicamente un Ufficiale dell’Arma dei carabinieri ritenuto “responsabile”, a suo dire, dell’applicazione di una misura di prevenzione personale comminatagli. Il lavoro dei finanzieri di Firenze e di Arezzo ha portato ad accertare che il soggetto, dopo aver escluso l’ipotesi di organizzare un attentato incendiario all’autovettura personale dell’ufficiale – ritenendo tale tipologia di azione ritorsiva non sufficiente – aveva progettato di vendicarsi aggredendo direttamente l’Ufficiale.

Per conoscere l’indirizzo di residenza della vittima designata, T.M. si era rivolto a un ispettore della Guardia di Finanza di sua conoscenza, il quale si era prestato a interrogare i sistemi informatici in dotazione.

L’ispettore, resosi successivamente conto della portata della vicenda, ha avvertito i propri superiori finendo anch’egli indagato.

Morte di Joy Ewere, avviso di garanzia: a medico e ostetrica

Il pubblico ministero Julia Maggiore per la morte di parto della giovane nigeriana, Joy Ewere, andata in arresto cardiaco durante il travaglio per la nascita della terza figlia, ha inviato due avvisi di garanzia: a un medico e un’ostetrica, indagati per omicidio colposo.

All’ospedale della Gruccia suppongono una patologia pregressa che Joy non sapeva di avere.Continua a leggere



Durante la gravidanza Joy Ewere non aveva avuto problemi, era arrivata da sola all’ospedale della Gruccia.

L’ipotesi dell’accusa è quella di omicidio colposo.

L’autopsia, è prevista dal P.M. per venerdì prossimo 19 giugno.

La trentenne arrivata dall’Africa che risiedeva al Pestello assieme al marito e a due bimbe di 5 e 3 anni.

Giovane spacciatore, arrestato dai carabinieri

E’ stato arrestato dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno un giovane spacciatore.

Nel centro di Montevarchi, i militari hanno controllato e perquisito tre giovani, visto l’atteggiamento nervoso mostrato da uno dei tre alla richiesta dei documenti.

Proprio quest’ultimo aveva una dose da un grammo e mezzo di “hashish” e 430 euro in contanti.Continua a leggere



I militari dell’Arma hanno deciso di estendere le perquisizioni anche all’abitazione del ragazzo dove sono stati rinvenuti altri 90 euro in contanti, 11 dosi di “cocaina” confezionate per la vendita al dettaglio per un peso complessivo di 3 grammi, una dose di “hashish”, il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, oltre ad un bilancino di precisione.

In attesa dell’udienza che sarà celebrata con rito direttissimo, lo spacciatore è stato collocato a gli arresti domiciliari come disposto dell’autorità giudiziaria.

Autobus da Arezzo al mare con Tiemme da venerdì 3 luglio servizi su prenotazione

Le prime partenze sono fissate venerdì 3 luglio.

Nel rispetto delle norme vigenti in termini di distanziamento sanitario a bordo, i servizi saranno accessibili solo su prenotazione con numero massimo predeterminato di passeggeri a bordo.Continua a leggere