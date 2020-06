Arezzo, tutte le notizie di oggi: 16 Giugno

Incidente sulla Regionale 71, tre feriti

Incidente automobilistico, intorno alle17:20 lungo la Sr71 a Terontola, al bivio del Riccio. Coinvolte 3 persone di cui 2 in gravi condizioni rimaste incastrate nel mezzo.



Sul posto l’automedica dall’ ospedale la Fratta, l’ambulanza infermierizzata di Monte San Savino, l’elisoccorso Pegaso1, carabinieri e i vigili del fuoco.

I feriti sono stati trasporati in codice rosso, all’ospedale di Careggi da Pegaso 1 e gli altri 2 al policlinico delle Scotte in ambulanza.

Covid-19, tre nuovi casi nel Comune di Arezzo

La situazione dalle ore 14 del giorno 15 alle ore 14 del giorno 16 giugno, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia tre nuovi casi nel Comune di Arezzo di cui:

1 di un anno, 1 di tre anni (contatti di casi già noti) ed una donna di 53 anni.

Arrestate due donne in A1 con 130 grammi di cocaina

La Polizia Stradale di Arezzo, ieri pomeriggio, in autostrada del sole ha intercettato ed arrestato due donne italiane, una 35enne ed una 20enne.

Erano circa le 16.30 quando una pattuglia della Sottosezione di Battifolle, ha deciso di fermare per un controllo una Lancia Ypsilon con due persone a bordo.

L’auto viene fermata all’interno di una piazzola di sosta lungo la carreggiata nord dell’A1, nel comune di Chiusi.

Durante i controlli dei documenti gli agenti si accorgono di un insolito gonfiore al basso ventre di una delle due e, viste le risposte poco convincenti alle richieste del motivo, eseguono una perquisizione a seguito della quale trovano un involucro di cellophane con 130 grammi di cocaina.

Entrambe vengono arrestate e ristrette presso il carcere di Sollicciano di Firenze.

Le arrestate erano in viaggio con 4 cani meticci di piccola taglia per i quali è stato necessario l’aiuto dell’ENPA, dove i volontari li hanno presi in custodia.

L’auto e la droga, che avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio almeno 10.000 euro, sono sotto sequestro.