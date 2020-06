Presentazione ad Arezzo del nuovo disco di Bob Dylan

C’è una musica che copre intere generazioni e i cui echi raggiungono anche i giorni nostri.

Per questo l’uscita del nuovo disco di Bob Dylan, “Rough And Rowdy Ways” è come una “risposta che soffia nel vento” a questo tempo malato.

E venerdì, anche ad Arezzo, ci sarà la presentazione dell’uscita del nuovo disco di Bob Dylan, che dopo otto anni rappresenta un vero e proprio avvenimento culturale.

Lo presenterà nel negozio di Simona Coradeschi Vieri, in Corso Italia, lo scrittore ed esperto di musica, Alex Roger FALZON, ‘dylaniano’ di vecchia data, che inoltre ci farà ascoltare delle versioni rare della celebre canzone “Mr Tambourine Man” e non solo.

Per l’occasione verrà dato in omaggio il poster originale del disco con l’acquisto delle prime 25 copie o della prenotazione delvinile colorato.

Purtroppo, dato il numero limitato delle persone che potrà ospitare il negozio sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook di #ArezzoCrowdTv in collaborazione con #ArezzoCheSpacca

Allora, non resta che sintonizzarsi e seguire l’evento!

https://www.facebook.com/arezzocrowdtv

https://www.facebook.com/arezzochespacca/

Questa non è pubblicità ma un contributo de l’Ortica a far riprendere in questa città la voglia per la cultura e la musica, antivirus necessari per il ritorno alla normalità.

L.P.