Arezzo, tutte le notizie di oggi: 22 Maggio

Best Perfusion: una possibilità di vita in caso d’infarto

Un percorso terapeutico adottato in emergenza e lontano dagli ospedali.

La centralità del 118 e dei defibrillatori distribuiti sul territorio.

Gli esperti lo chiamano “Best Perfusion” ed una pratica terapeutica applicata nell’Asl Toscana sud est sulle persone colpite da arresto cardiaco e che sono lontane dalle strutture ospedaliere. In questo caso dalle Scotte di Siena che può praticare la rianimazione con circolazione extracoroporea o dagli ospedali di Arezzo e Grosseto che sono dotati di emodinamica per terapia endovascolare degli infarti acuti al miocardio.Continua a leggere



Il percorso della best perfusion inizia con la chiamata al 118: la Centrale Operativa raccoglie dati fondamentali, tra cui l'esatta localizzazione dell'evento che consente di attivare, se presente nelle vicinanze, un defibrillatore semi-automatico. I D.A.E. sono oltre 900 in provincia di Arezzo e circa 625 nelle provincie di Siena e Grosseto e l'obiettivo è di farloi portare il più rapidamente possibile sul luogo dell'evento. La Centrale Operativa guida la persona vicina a quello infartuata con istruzioni telefoniche, nelle prime manovre rianimatorie, fondamentali per aumentare le possibilità di sopravvivenza del paziente in arresto cardiaco. Contemporaneamente vengono attivati i mezzi di soccorso: l'ambulanza di base con personale addestrato alla rianimazione cardiopolmonare e dotata di D.A.E., i mezzi con sanitari (medici e infermieri a bordo) e l'elisoccorso. La novità del percorso best perfusion è la possibilità di trasportare il paziente anche in assenza di una ripresa di circolo spontaneo a patto che sul posto arrivi un massaggiatore meccanico presente in uno dei mezzi di soccorso che sono arrivati sulla scena.

Questo è reso possibile dall’utilizzo appunto dei massaggiatori meccanici che garantiscono la possibilità di eseguire un massaggio cardiaco di alta qualità anche in condizioni altrimenti difficoltose , quali il trasporto in ambulanza o in elicottero.

Nonostante il cuore sia ancora in arresto, il suo utilizzo permette di generare una circolazione artificiale con sufficiente ossigenazione degli organi vitali del paziente preservandone la sua capacità di sopravvivenza cellulare. Ulteriori dettagli tecnici su Best Perfusion

Gli aspetti fondamentali che possono consentire una rianimazione efficace del paziente colpito da arresto cardiaco sono:

• Il rapido riconoscimento dell’arresto cardiaco con identificazione del luogo da parte della centrale operativa, grazie all’aiuto della cittadinanza che chiama per dare l’allarme.

• L’inizio precoce delle manovre di rianimazione da parte degli astanti sul posto

(istruzioni pre-arrivo), guidati per telefono dalla centrale operativa per guadagnare

il tempo necessario per ritardare la morte anossica (da assenza di ossigenazione)

cellulare e l’arrivo sul posto dei mezzi e del personale del soccorso.

• La presenza del massaggiatore meccanico sul più alto numero possibile dei mezzi di soccorso.

• La formazione di alta qualità del personale per aumentare il livello di performance del soccorso.

• La collaborazione e la fluidità del percorso tra strutture operative diverse che collaborano

tra loro per l’obiettivo comune che è la salvaguardia della vita del cittadino.

Non paga l’assegno mensile alla moglie, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Montevarchi hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di origine albanese, incensurato e residente in Italia che aveva smesso di corrispondere l’assegno di mantenimento alla ex moglie ed ai figli minori: il Tribunale, nell’ambito della sentenza di separazione, aveva disposto di corrispondere alla moglie un assegno a cadenza mensile, circostanza che non si verificava dallo scorso febbraio.

L’uomo si non ha dato particolari spiegazioni per il mancato pagamento di quanto dovuto alla ex compagna negli ultimi mesi che lo ha per questo denunciato.

Giovane denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale

I carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno denunciato un giovane disoccupato di origine albanese con precedenti penali legati allo spaccio di sostanze stupefacenti; nell’ambito dei normali controlli del territorio, il giovane, con alcuni amici, fermato dai Carabinieri; ha dato subito in escandescenza inveendo contro i due Carabinieri, insultandoli ed apostrofandoli con gravi epiteti.

I militari, dopo aver cercato di calmare il giovane senza successo, viste le frasi offensive pronunciate in presenza di altri cittadini, altro non hanno potuto fare che procedere nei confronti del ragazzo per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

