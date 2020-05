Gli alberi tagliati in via Alfieri (video)

In realtà noi avevamo chiesto di tagliare l’erba imbarazzante nel centro di Arezzo e non gli alberi.

Non sappiamo perché l’abbiano fatto. Sembra perché le radici esondavano dal parcheggio retrostante.

Non sappiamo se c’erano altri sistemi per salvare quei quattro grossi alberi che facevano invidia per la loro maestosità in via Alfieri e non sacrificarli per qualche auto parcheggiata in più.

Però sappiamo che le motoseghe vibrano troppo in questa città.

E per noi, inguaribili romantici, vale il detto dei nativi americani:

Gli alberi sono le colonne del mondo, quando gli ultimi alberi saranno stati tagliati, il cielo cadrà sopra di noi.