Sindaco c’è posta per te

Ci scrive una lettrice de l’Ortica:

Tutte le sere, durante la sua conferenza stampa, il sindaco si preoccupa di dire che non indossa la mascherina perché è solo in studio. Ora io mi sento presa per i fondelli perché, come ad esempio l’altra sera si può ben vedere (fermo immagine) Ghinelli che fa cenno di fare silenzio a qualcuno.

Del resto, a volte gli arrivano fogli sul tavolo che non è certo il vento a portarli.

Ora, diciamo noi, niente di grave, basta non dire una cosa per un’altra, visto che il sindaco ama la precisione come dimostra la lunga polemica con il direttore generale Usl D’Urso.

Per gli amanti del gossip ecco a voi l’immagine assassina.