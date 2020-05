Arezzo, tutte le notizie di oggi: 13 Maggio

By Redazione

Riaprono al pubblico gli sportelli amministrativi delle questure e commmissariati, ecco il calendario

A partire dal 18 maggio 2020, degli Uffici PAS e Immigrazione della Questura di Arezzo e dei Commissariati di P.S. di Montevarchi e Sansepolcro, procedura, che in questa fase, riguarderà esclusivamente la consegna di permessi di soggiorno e dei passaporti pronti per il ritiro, per i quali è già stata fornita opportuna notizia (tramite sms o sito) nonché le pratiche relative a licenze ed armi.Continua a leggere

Presentarsi al ritiro con idonea mascherina e nel rispetto dei calendario e delle convocazioni UFFICIO IMMIGRAZIONE CALENDARIO CONSEGNA PERMESSI DI SOGGIORNO PRONTI: DATA ORARIO INIZIALI COGNOME

18.05.2020 14.30 – 19.00 AA – AL

20.05.2020 14.30 – 19.00 AM – B

22.05.2020 14.30 – 19.00 C – D – E

25.05.2020 14.30 – 19.00 F – H

27.05.2020 14.30 – 19.00 I – K

29.05.2020 14.30 – 19.00 L – MI

01.06.2020 14.30 – 19.00 MO – O

03.06.2020 14.30 – 19.00 P – SA

05.06.2020 14.30 – 19.00 SE – V

08.06.2020 14.30 – 19.00 W – Z

in aggiornamento