Non ci vuole un grande bidone… ma un bidone grande

Quando si deve cambiare qualcosa, o si fa meglio, o è meglio non fare.

Non è il caso della nuova sostituzione dei bidoni grandi in zona Molinelli, via Viviani e alla Pace, vicino alla pizzeria, con quelli più piccoli della differenziata.

Un flop totale, primo per la mancanza del pedale e quindi apertura a mano (potete immaginare), secondo perché sono largamente insufficienti, poiché il volume totale di raccolta è inferiore a quelli di prima.

Inoltre, negli spazi lasciati vuoti dal trasferimento dell’area dei bidoni si stanno accumulando i sacchetti gettati dai soliti incivili, che vista l’abitudine di conferire i rifiuti in quel posto, nonostante non vi siano più i contenitori stanno trasformando l’area in un immondezzaio a cielo aperto, con tutte le conseguenze del caso.

E terza beffa, da segnalazioni di alcuni lettori residenti in zona, pare che la cooperativa che deve smaltire i vari tipi di rifiuti separatamente (carta, cartone, indifferenziato, ecc) con più viaggi dedicati, invece faccia un solo carico, mischiando tutto insieme.

Più che un bidone grande, ci pare un grande bidone (in senso di fregatura) per chi vive nella zona. Come sempre segnaliamo il tutto a chi di dovere, per sistemare le cose al meglio e vigilare che lo smaltimento sia fatto correttamente.