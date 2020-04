La “buona memoria” del sindaco

Sarà per la stanchezza dovuta al grande impegno per preparare le conferenze stampa, che, ormai da cinquanta giorni della nostra clausura forzata, infondono nella popolazione aretina sentimenti di fiducia e di coraggio perché “Ce la faremo“, ma fatto sta che in quelle di ieri sera e di stasera, il Sindaco Ghinelli, che pure afferma di avere ancora buona memoria, ha “dimenticato” di dare conto che ad Arezzo, negli ultimi due giorni, sono decedute all’Ospedale San Donato 4 persone (tutte della Provincia).

Peraltro, a dimostrazione della sua buona memoria, non ha mancato di evidenziare che le cose in Toscana non vanno molto bene, in quanto la nostra Regione e’ al quinto posto in Italia per numero complessivo di contagiati, dopo Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Veneto: un’affermazione che il Sindaco certamente non ha fatto per polemizzare o per mettere in cattiva luce l’operato della Regione, tanto è distante questo comportamento dal suo modo di fare politica, così come, del resto, ha ampiamente dimostrato nei giorni scorsi a proposito della validità ed efficienza delle mascherine non a prova di accendino fornite al Comune da una Regione cattiva ed incurante della salute dei propri cittadini.

Senonche’, nel fornire questa informazione, il Sig. Sindaco ha avuto un altro vuoto di memoria, in quanto si è “dimenticato” di precisare che la Regione Toscana, nel rapporto tra popolazione e numero dei casi di contagio, e’ al decimo posto tra le regioni italiane, con un rapporto (245 ogni 100.000 abitanti) sensibilmente inferiore alla media nazionale (324 ogni 100.000).

Quanto sopra L’Ortica ritiene doveroso far presente al Sindaco, come sempre, senza alcuna vena polemica nei suoi confronti.