Arezzo, tutte le notizie di oggi: 10 Marzo

Emergenza virus, altri cinque casi positivi

• Un uomo di 56 anni di Sansepolcro, attualmente presso il domicilio in sorveglianza attiva, contatto stretto di un caso già noto;

• Un uomo di 37 anni di Loro Ciuffenna, attualmente presso il domicilio in sorveglianza attiva, contatto stretto di un caso già noto;

• Una donna di 33 anni di Loro Ciuffenna, attualmente presso il domicilio in sorveglianza attiva, contatto stretto di un caso già noto;

• Un uomo di 57 anni di Arezzo, attualmente presso il domicilio in sorveglianza attiva, contatto stretto di un caso già noto;

• Una donna di 92 anni di Arezzo, ricoverata inizialmente presso OBI, attualmente ricoverata presso il reparto di Malattie Infettive di Arezzo.

Tutti gli operatori indossavano i DPI, nessuno è in isolamento. Presente la figlia della signora anch’essa munita di DPI.

Anche a quest’ultima è stato effettuato il tampone. Attualmente sia la signora che la figlia sono in isolamento.

L’Azienda si è già raccordata con i Sindaci per gli adempimenti necessari.

in aggiornamento



Caneschi: rinviamo il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci

Dichiarazione di Alessandro Caneschi, capogruppo Centro Sinistra per Arezzo

Ho scritto alla Presidente Silvia Chiassai Martini chiedendo il rinvio della seduta, prevista del domani, del Consiglio provinciale nonché dell’Assemblea dei Sindaci.

Le pratiche iscritte all’ordine del giorno sono infatti importanti ma non indilazionabili.

Nel rispetto delle norme decretate dal Governo e, soprattutto, dal buon senso ritengo che gli appuntamenti istituzionali di domani debbano essere rinviati.

Se l’appello di tutti i livelli istituzionali è di annullare o limitare al massimo le occasioni di concentrazione delle persone, ritengo che gli amministratori locali siano chiamati a dare il buon esempio qualora non ci siano appuntamenti non rinviabili; è altrettanto importante che i Sindaci rimangano, in questo delicato momento, nei propri Municipi per dare risposte ai cittadini e gestire le possibili emergenze .

Nuove Acque chiude temporaneamente le 5 agenzie terriroriali: rinforzato il servizio di call center

La società invita la clientela a utilizzare il canale telematico per lo svolgimento delle pratiche commerciali.

Regolare l’erogazione del servizio idrico e il pronto intervento.

In base alle recenti disposizioni governative atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 (Dpcm 9 marzo 2020), al fine di evitare ogni forma di assembramento in luoghi pubblici, Nuove Acque chiude temporaneamente le 5 agenzie territoriali (Arezzo, Sinalunga, Camucia-Cortona, Sansepolcro, Bibbiena).

Contestualmente viene rinforzato il servizio del call center, presso il quale è possibile svolgere tutte le pratiche commerciali in via telematica e con il supporto degli operatori, garantendo gli stessi servizi forniti agli sportelli.

Il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) e il pronto intervento sono svolti regolarmente su tutto il territorio gestito.

Il call center è raggiungibile ai seguenti numeri telefonici:

800391739 (gratuito da telefono fisso) – 199138081 (da mobile, a pagamento secondo il proprio piano tariffario):

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30;

In alternativa è disponibile la live chat accessibile dal sito www.nuoveacque.it dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30 e, previa registrazione, il servizio ClickAcqua.

Per guasti e urgenze è invece sempre attivo 24h/24h il numero verde 800191919.

in aggiornamento