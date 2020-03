Covid-19 norme igieniche, stile di vita è l’aiuto che può dare l’ozono

A seguito dell’epidemia del Coronavirus stiamo vivendo una fase della nostra vita molto difficile in primis per la salute e poi per gli aspetti economici ma anche perché ci viene giustamente chiesto di cambiare le nostre abitudini.

In tempi non sospetti chi per un motivo o per l’altro non ha provato a cambiarle con scarsi risultati?

Si è difficile modificare i nostri stili di vita ma ora ci viene chiesto e la motivazione è fortissima quindi senza ombra di dubbio è obbligatorio riuscirci per noi e per tutta la collettività.

Ed allora quale miglior momento per farsi dare una mano dall’ozono, elemento naturale che migliora notevolmente l’igiene personale, gli ambienti dove viviamo e dei capi che indossiamo.

Questo ci permette di rispondere al meglio all’attenzione all’igiene e ad una vita sana che ci viene richiesta.

L’ozono ha la capacità, in modo naturale, senza alcun prodotto aggiunto, di uccidere i batteri presenti nei luoghi in cui viviamo e sui capi che indossiamo ed utilizziamo.

Aiuta molto contro le varie allergie, i cattivi odori, le muffe e molto altro.

Ed allora questo è il momento giusto, facciamo diventare di uso comune questo semplice ma potente alleato che si chiama OZONO.

Il settore delle tintorie e lavanderie tradizionali di Cna in prima linea per rassicurare cittadini e clienti

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso.

Il Covid-19 si inattiva a temperature di 37 gradi ed è sensibile a saponi, detergenti e disinfettanti.

Premessa questa fondamentale per inquadrare il problema e contrastarlo – dice Andrea Cherubini portavoce pulitintolavanderie Cna – che aggiunge “recenti analisi commissionate dalle principali associazioni di categoria sugli agenti patogeni che possono essere trasmessi attraverso gli abiti hanno rilevato che la pulizia a fondo eseguita nelle lavasecco artigiane professionali garantisce un’elevata efficacia di abbattimento per tutti i principali ceppi microbici e, in alcuni casi, raggiunge livelli di vera e propria sanificazione.

Oggi la nostra categoria è composta da operatori che sono dei veri e propri professionisti del pulito che, oltre a trattare macchie, garantiscono l’igiene del capo.

L’evoluzione dei contesti – e quello attuale ne è una prova – porta ad una crescente esigenza e domanda a cui dobbiamo rispondere, di maggiore e corretta pulizia.

Domanda che può e deve essere soddisfatta dal settore della manutenzione tessile.

Nelle nostre lavanderie professionali vengono infatti utilizzati detergenti e macchinari che hanno caratteristiche decisamente superiori a quelle normali di casa a cui si sommano la professionalità ed esperienza dei manutentori”.

Oggi più che mai è importante Conoscere per fare una scelta consapevole.

Il mondo della manutenzione si è arricchito in questi anni di esercizi che pur rispondendo a specifiche esigenze della vita moderna, nulla aggiungono a quanto si può fare in casa.

Mi riferisco alle lavanderie self che, approfittando del fatto di avere dei macchinari diversi da quelli casalinghi, di fatto solo più capienti ma non più performati, inducono nel consumatore l’idea di un lavaggio più accurato.

La realtà è che la manutenzione professionale dei capi deriva da un mix tra attrezzature, detergenti e professionalità che può essere garantito solo dai pulisecco artigiani tradizionali il cui accesso alla professione -ricordo- è definito da una legge nazionale che prevede la presenza in azienda di un responsabile tecnico specificatamente formato.

Anche questa è trasparenza verso il cliente.