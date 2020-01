Arezzo: tutte le notizie di oggi

Ascolta l’audio

Incendio in un’ abitazione a Capolona, inagibilità per due locali

I vigili del fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti con 2 mezzi e 7 unità a Capolona in Via Don Minzoni, per un incendio scaturito in un garage al piano terra di una palazzina di due piani.

L’incendio è stato estinto e per il garage e la cucina sovrastante è stata dichiarata l’inagibilità.

Non si segnalano persone coinvolte e solo a scopo precauzionale, un minore è stato fatto visitare dal medico del 118 presente sul posto.



Vuole tornare con il suo ex, ma viene malmenata

I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro denunciano tre fratelli, un 23enne macedone pregiudicato, la sorella di questo, 24enne operaia e ancora un’altra sorella, minorenne, conviventi e residenti nella periferia di Sansepolcro.

Un litigio è degenerato in una vera e propria aggressione a seguito della reazione dell’uomo per le continue insistenze della donna a riprendere il rapporto sentimentale non rassegnandosi alla fine della loro relazione.

Durante la lite presenti le due sorelle del giovane che, si scagliano verso l’autovettura in sosta dell’ex compagna del fratello danneggiandone con un oggetto contundente la carrozzeria.

La donna, ha riportato alcune lesioni a seguito delle percosse.

Deve demolire l’auto, ma la usa a insaputa del proprietario, denunciato

I militari della Stazione di Terranuova Bracciolini hanno proceduto contro un commerciante italiano con piccoli precedenti che, responsabile di una ditta dedita alla demolizione di automobili, aveva utilizzato per se stesso e per alcuni suoi conoscenti una macchina che gli era sta affidata per la demolizione, il tutto alla completa insaputa dell’ignaro legittimo proprietario: l’uomo è stato pertanto deferito per falsità materiale commessa da privato.

Polizia Municipale, turni gravosi e carenze di organico

la Polizia Municipale di Arezzo, rileva già la stragrande maggioranza degli incidenti stradali che avvengono nel territorio comunale dalle 7.00 del mattino alla 1.00 di notte.

Prevedere un quarto turno di servizio giornaliero considerato l’attuale organico, carente numericamente nonostante gli sforzi effettuati dall’Amministrazione comunale, e che vede al suo interno un consistente numero di addetti non più giovani, significherebbe sguarnire gli altri tre turni di servizio.

Con la prevedibile conseguenza di poter impiegare sulle strade aretine solo poche pattuglie, non più in grado di espletare gli altri molteplici compiti previsti.

Litiga con la vicina, e le fa danni per 2000 euro, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Levane hanno denunciato un disoccupato italiano incensurato che la notte dello scorso nove gennaio, aveva cercato di oscurare la telecamera di videosorveglianza dell’abitazione di una vicina con cui aveva avuto qualche ora prima un breve alterco per futili motivi, per poi prendere di mira l’automobile in sosta distruggendo quindi il parabrezza e danneggiando una fiancata, per un danno superiore ai duemila euro.

Lite degenera e finisce a botte, due denunciati



I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo dei Sabbioni hanno, denunciato uno studente incensurato ed un metalmeccanico con precedenti penali, entrambi italiani, poiché al culmine di un alterco scoppiato tra lo studente e la moglie del metalmeccanico, quest’ultimo si era inserito nella discussione arrivando alle mani con il giovane.

Lo scontro terminava con l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri entrambi i contendenti si cagionavano reciprocamente diverse lesioni e per questo, denunciati dai militari.

Nelle Farmacie Comunali torna la Giornata di Raccolta del Farmaco

Le otto Farmacie Comunali di Arezzo tornano ad ospitare la Giornata di Raccolta del Farmaco che, giunta alla ventesima edizione e promossa in tutta Italia dal Banco Farmaceutico.

L’iniziativa si svilupperà da martedì 4 a lunedì 10 febbraio.

In questo lasso di tempo, ogni cittadino potrà acquistare prodotti da banco e medicinali senza obbligo di prescrizione, che saranno donati agli enti assistenziali che gratuitamente offrono cure e supporto a chi versa in difficoltà economiche.

Commercialista denunciato per appropriazione indebita

I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un commercialista con studio in Arezzo, 60enne di origini campane, ma da anni residente nell’aretino dove svolge la propria professione.

L’attività investigativa svolta dai militari ha consentito di accertare che il professionista, incaricato dal Tribunale di Arezzo che gli aveva affidato mandato per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo presso terzi, dopo avere eseguito il provvedimento non versava il denaro pignorato, pari a 4.000 euro, a favore del creditore, bensì, arbitrariamente, tratteneva la somma di denaro appropriandosene.

La Ginnastica Petrarca vince sedici medaglie

Sedici medaglie per i ragazzi dell’artistica della Ginnastica Petrarca, nella prima

prova del campionato toscano individuale.

La squadra aretina, guidata da Stefano Violetti e Jacopo Pineschi, a Montevarchi è riuscita a conquistare sette ori, quattro argenti e cinque bronzi .

I piazzamenti più importanti sono arrivati nella massima categoria Gold , tra cui hanno ben figurato Leonardo Ercolani, Pietro Badini e Tito Mariottini.

Ginnastica Aurora Montevarchi, belle vittorie

Nella Serie D categoria LB Junior e Senior.

Fabbrini Clarissa, Italiano Nicla e Pugliese Giulia con Bartoli Elena e Guivizzani Asia della Ginnastica Sangiovannese, ottengono il primo posto in classifica e vincono la prima prova del campionato.

A Montelupo Fiorentino Maljqaj Annalisa e Cisullo Jennifer si classificano prima e seconda nel campionato 3G UISP.

Nella stessa gara fascia Junior Capozzi Maria e Neri Matilde sono prime a pari merito, Aly Miriam chiude al secondo posto.

