Parole, espressioni dal mondo dei giovani

Il linguaggio giovanile è un curioso miscuglio di parole prese in prestito dalla pubblicità, dal cinema, dalla rete e dai videogiochi.

Parole e espressioni che sembrano uscite da un film di fantascienza ma che, in realtà, sono ampiamente usate nei corridoi delle scuole e sui social media.

Gli adulti spesso si trovano a grattarsi la testa, cercando di decifrare frasi che sembrano più codici segreti che comunicazione ordinaria.

Un gruppo di studenti di Scienze della Comunicazione dell’università Lumsa di Roma ha deciso di raccogliere questo “nuovo idioma” in un volume dal titolo “Bella ci! Piccolo glossario di una lingua sbalconata” (Edicions de l’Alguer), curato dalle docenti Patrizia Bertini Malgarini e Marzia Caria.

Giunto alla terza edizione, questo glossario offre un viaggio affascinante tra termini e espressioni che variano dalla regione alla regione, con un occhio di riguardo per le ultime tendenze di TikTok.

Tra “Postare” e “Svalvolare”: i termini in voga

Accanto a termini ormai consolidati come “postare” (pubblicare qualcosa online) e “svalvolare” (uscire di senno), si aggiungono neologismi che riflettono l’influenza dei social media e dei videogiochi.

Ad esempio, “dabloon” è una moneta fittizia nata su TikTok, mentre “ghostare” significa ignorare qualcuno con cui si aveva una relazione o frequentazione.

E poi c’è “gigachad”, un termine che indica una persona forte e muscolosa, un vero e proprio supereroe del linguaggio giovanile.

E che dire di “glitch”, un errore di un software di gioco che viene usato anche per descrivere situazioni della vita reale.

I vecchi tempi: il ritorno di “Maranza” e altri termini

Non mancano i revival. “Maranza”, un termine già presente nel 1988 in una canzone di Jovanotti, è tornato in auge con un senso leggermente diverso, ora utilizzato in modo dispregiativo per indicare persone considerate di cattivo gusto.

Dialetti e sperimentazioni linguistiche

Il glossario non si limita ai termini italiani ma abbraccia anche i dialetti regionali. Dal romano “piottare” (correre a cento all’ora) al napoletano “frisco” (giovane vigoroso), passando per il toscano “bischero” (sciocco) e il sardo “che cugurra!” (che sfortuna!).

Creatività senza limiti: suffissi, troncamenti e sigle

I suffissi -oso e -ata sono molto amati: “palloso” (noioso), “morbidoso” (delicato). I troncamenti rendono il linguaggio ancora più dinamico: “raga” (ragazzi) e “bro” (fratello).

E le sigle dominano le chat: “Omw” (sto arrivando) e “W8” (aspetta).

Un saluto per tutti: “#Ciaone!”

Alla fine, i giovani salutano tutti con un semplice ma efficace “#Ciaone!”.

Forse, con un po’ di impegno, anche gli adulti riusciranno a tenere il passo con questa lingua in continua evoluzione.