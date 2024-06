Arrestato recidivo per una serie di furti a San Giovanni Valdarno

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno proseguono senza sosta le operazioni mirate alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori.

Questa volta, i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un noto pregiudicato di origini brasiliane, responsabile di una serie di furti nel Comune di San Giovanni Valdarno e nelle zone limitrofe.

Il soggetto, già arrestato alcune settimane prima per un furto notturno in un esercizio commerciale, è stato attentamente monitorato dai militari per individuare eventuali comportamenti sospetti.

Grazie a questa costante sorveglianza, i Carabinieri hanno raccolto prove sufficienti per segnalare il comportamento del recidivo all’Autorità Giudiziaria.

Quest’ultima, riconoscendo la necessità di tutelare la comunità, ha emesso un mandato di arresto.

In breve tempo, il pregiudicato è stato individuato e catturato.

Gli uomini dell’Arma lo hanno quindi condotto presso il carcere di Arezzo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sono attualmente in corso approfonditi accertamenti da parte degli stessi Carabinieri, che hanno raccolto ulteriori riscontri su diversi episodi che negli ultimi tempi avevano allarmato la comunità valdarnese e i suoi commercianti.