Arezzo: minorenne investito, trasportato al Meyer in codice 3

Alle ore 8,00 del mattino, un minore è stato coinvolto in un incidente ad Arezzo, in via Benedetto da Maiano.

Il servizio 118 della Asl Toscana Sud Est è stato immediatamente attivato, coinvolgendo l’automedica di Arezzo, la Croce Bianca e la polizia municipale.

Il giovane è stato trasportato in codice 3 con Pegaso 1 al Meyer, l’ospedale pediatrico fiorentino.