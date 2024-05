Domenica  9 Giugno torna Poti A Piedi: in cammino e di corsa per la rinascita della montagna di Arezzo

Verso la montagna più amata dagli aretini, in cammino o di corsa, nel mezzo della natura e’ diventato un appuntamento fisso di inizio estate ad Arezzo, con la speranza di far tornare a vivere un luogo amato da tanti aretini, e che possa un giorno quella oasi di bellezza che tanto amavano i nostri vecchi nel secolo scorso.

Anche quest’anno, imperdibile, la consueta camminata, adatta e aperta a tutti, anche agli amici a 4 zampe, a passo libero, al ritmo che più preferiamo, per tutte le età e con la tranquillità di godersi la splendida natura, oppure accompagnati da Guide Ambientali Escursionistiche .

Ci sarà inoltre la seconda edizione della Corsa agonistica con i podisti che scaleranno velocemente gli 8 km da Villa Severi a Poti, aumentati i premi per i primi classificati maschili e femminili di varie categorie con pacchi gara omaggio per tutti gli atleti iscritti e da quest’anno un premio se verrà abbassato il record della corsa .

Confermato il servizio navetta, che permetterà a tutti quelli che vorranno tornare comodamente in autobus a Villa Severi, di farlo senza fatica, così come la data di Poti a Piedi 2024 alla seconda domenica di giugno, il 9 Giugno, e anche l’orario del via alle ore 9:30 , con la partenza comune di camminatori podisti .

Restano gli ambiti regali ai marciatori di Poti a piedi Arezzowave che regalerà gadgets storici ai primi 100 iscritti, e immancabile la musica trascinante dei favolosi Recover Band , che trasformeranno l’arrivo in un luogo degno non solo dei figli ma anche dei nonni dei fiori.

Da quest’anno aumentano anche gli spazi di accoglienza all’arrivo dove Silvia Peruzzi dell’associazione Culturale Il Cenacolo esporrà quadri e offrirà uno stimolo artistico in più ai partecipanti.

Ultima gradita e preziosa novità il coinvolgimento del Centro di aggregazione di Villa Severi che sarà, con la Presidente Marusca Mezzetti e con i suoi lavoranti, ad accogliere i partecipanti alla partenza a Villa Severi con il suo bar e i suoi servizi, e anche a Poti a supportare nella ristorazione, lo staff del Calcit e di Claudio Peruzzi renderà indimenticabile la giornata. Da

Poti a Piedi è ideata dalla Fondazione Arezzowave Italia e realizzata con il coinvolgimento del Calcit di Arezzo con Giancarlo Sassoli e Siro Piantini preziosi e instancabili lavoranti , dell’associazione A Piede Libero di Antonio Martini ( questi i 3 soggetti che hanno creduto e lavorato al progetto fin dalla prima edizione) , dalla Podistica Arezzo di Remo Merli con Revolution Runners Ballotti Team e da quest’anno dal Centro di Aggregazione di Villa Severi grazie alla volontà di Marusca Mezzetti .

Il percorso è tutto segnalato, inoltre Guide Ambientali Escursionistiche professioniste saranno a far compagnia ai camminatori, presente servizio di assistenza, assicurazione agli iscritti e bagni pubblici.

Tutta l’iniziativa è rivolta alla valorizzazione dell’Alpe di Poti e al suo recupero turistico e ambientale e al sostegno al Calcit di Arezzo

Prenotazione obbligatoria per Camminata, Gara Podistica e Navetta entro e non oltre Venerdì 7 Giugno.

Si ringraziano i partners fondamentali per la riuscita della quarta edizione di Poti a Piedi: Chimet , Centro Chirurgico Toscano, Estra, Open world, Ortopedia Menicalli, Italiana Horo, Rosini, Argentar, Molino Parri, Ar Galvanica, Poggiolini, Ecologia Falcinelli, Piazza Grande e gli sponsor tecnici Fonte de Frati, Fabianelli, Pollo San Marco, Mir, il Frantoio Giannini Giancarlo, Lelli Uovo del casentino e la Cantina dei vini tipici dell’Aretino. Un grazie particolare infine va ad Anna Maria Cinquini che ha messo a disposizione come ogni anno le strutture di arrivo a tutti i nostri partecipanti, oltre ai Fratelli Pierozzi ormai base consueta della nostra conferenza Stampa.

Prenotazione Camminata, tramite Facebook Potiapiedi2023 , tramite la seguente mail:potiapiedi@gmail.com, oppure WhatsApp 3286216604

Prenotazione Corsa, tramite le seguenti mail:inforevoltutionrunners@gmail.com–merliremo56@gmail.com 3471780247

Vi aspettiamo numerosi, a piedi, di corsa o come volete … buon Poti a tutti.