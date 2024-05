Giovani campioni in erba ai campionati regionali juniores di Arezzo

Il Bocciodromo Comunale di Arezzo è stato teatro dei Campionati Regionali Juniores di bocce, svoltisi domenica 19 maggio. Organizzati da Bocce Arezzo, i campionati hanno assegnato i titoli regionali alle giovani promesse del bocce, con gare avvincenti e grande partecipazione.

Davide Biagi della Migliarina ha vinto il titolo regionale nella categoria Under 18 maschile, seguito dal secondo classificato Lorenzo Biagi, anch’egli della Migliarina. Valeria Zerboni della Scandiccese ha conquistato il titolo nella categoria femminile Under 18, mettendo in mostra una notevole padronanza del gioco.

Nell’Under 15, Marco Zerboni della Scandiccese ha ottenuto la vittoria, mentre Alessandro Spadi dell’U.S. Affrico si è classificato al secondo posto. La categoria Under 12 ha visto i successi di Riccardo Testi e Bianca Bosi di Bocce Arezzo, con Luca Daveri al secondo posto tra i maschi.

Alessandro Zerboni della Scandiccese ha vinto nell’Under 10 maschile, mentre il titolo femminile è stato condiviso tra Marta Bosi ed Elena Testi, entrambe di Bocce Arezzo.

I più piccoli, i pulcini, hanno visto Logan Gallorini e Elisa Bosi di Bocce Arezzo trionfare rispettivamente nelle categorie maschile e femminile.