Tentato furto notturno in un’azienda orafa di Arezzo: banditi in fuga dopo l’allarme

Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio, si è verificato un tentativo di furto ai danni di un’azienda orafa ad Arezzo, situata in via Sergio Ramelli, nella zona di via Fiorentina.

I ladri, infatti, sono fuggiti senza riuscire a impossessarsi dei preziosi, intorno alle 3 del mattino.

La banda aveva pianificato l’incursione dal tetto, utilizzando una scala per raggiungere la sommità dell’edificio.

Dopo aver rimosso un pannello, i malviventi hanno tentato di entrare nella struttura.

Decisivo è stato l’intervento di un vigilante notturno che, durante la sua ronda serale, ha notato movimenti sospetti sul tetto del capannone.

La guardia giurata ha immediatamente allertato i titolari dell’impresa e le forze dell’ordine. Alla vista dell’allarme, i ladri sono fuggiti, rinunciando al tentato furto.

I carabinieri della compagnia di Arezzo sono intervenuti sul posto e stanno attualmente indagando sull’accaduto.

Anche i vigili del fuoco del comando aretino sono intervenuti per verificare le condizioni della struttura dopo il tentativo di effrazione.