Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale: recupero beni culturali illeciti 2023

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze hanno reso noti i risultati delle loro operazioni per l’anno 2023, con un’impressionante serie di recuperi di beni d’arte di provenienza illecita per un valore complessivo di quattro milioni e cinquecentomila euro. L’analisi dei dati evidenzia una significativa diminuzione dei reati contro il patrimonio culturale in Toscana, con 23 eventi registrati nel 2023 rispetto ai 40 del 2022, corrispondenti a una riduzione del 43%.

Questo calo si riflette anche nei furti di beni culturali, che sono scesi del 54%, passando da 726 nel 2022 a 334 nel 2023.

Tra i luoghi maggiormente colpiti figurano gli edifici religiosi, con 8 casi registrati nel 2023. Per contrastare questi fenomeni, i Carabinieri hanno intensificato i controlli del territorio, collaborando con altre unità dell’Arma e svolgendo servizi di prevenzione nei confronti dei musei e dei monumenti nazionali.

Sono stati anche coinvolti i parroci per raccogliere informazioni sulla sicurezza dei luoghi di culto, seguendo le linee guida per la tutela dei beni culturali ecclesiastici.

Il caso aretino riguarda il recupero di una lettera manoscritta di Giorgio Vasari, rubata nel 2001 dall’archivio della Fraternita dei Laici di Arezzo.

Grazie alla collaborazione con la casa d’aste Sotheby’s e alla disponibilità della famiglia belga, il prezioso manoscritto è stato restituito spontaneamente nel settembre 2022.

Infine, le indagini hanno portato al rinvenimento di sedici opere d’arte in possesso di un imprenditore umbro, le cui provenienze furtive sono state accertate grazie alla consultazione della Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti.

L’attività dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze si conferma quindi cruciale per la tutela e la salvaguardia del ricco patrimonio artistico e culturale italiano, con risultati tangibili nel recupero di opere di inestimabile valore storico e artistico.

