Dall’Alto Adige alla Sicilia: il concorso nazionale per cori “Nuove Voci per Guido” al teatro Petrarca

Torna per la quinta volta il concorso nazionale “Nuove Voci per Guido”, un’occasione unica per cori giovanili provenienti da diverse regioni italiane di esibirsi e confrontarsi nel suggestivo scenario del Teatro Petrarca di Arezzo.

L’evento, in programma domenica 12 maggio dalle 10:30, vedrà la partecipazione di cori provenienti dall’Alto Adige, dalla Toscana e dalla Sicilia, pronti a proporre un ricco repertorio musicale che spazia attraverso epoche diverse.

La giuria, composta da esperti di fama nazionale e internazionale, sarà presieduta da Davide Benetti, rinomato direttore di coro e insegnante presso la scuola per direttori di coro “Il respiro è già canto” di Torino.

Accanto a lui, Dario Piumatti, specializzato in direzione del canto corale con oltre vent’anni di esperienza, e Cinzia Zanon, già vincitrice del premio speciale per la direzione in numerosi concorsi corali internazionali e nazionali.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla Fondazione Guido d’Arezzo, ente presieduto dal sindaco Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti, offre un’opportunità di confronto e crescita per i giovani talenti del panorama corale italiano.

La partecipazione all’evento è gratuita, con possibilità di ritirare il biglietto segnaposto direttamente presso il Teatro Petrarca il giorno dell’evento a partire dalle ore 09:00. Inoltre, sarà possibile seguire il concorso in streaming sul canale YouTube della Fondazione Guido d’Arezzo. Le premiazioni avranno luogo alle ore 15:00.

Il programma della giornata prevede esibizioni di alto livello, a cominciare dal coro “Le Note di Classe” della Scuola primaria “Fra’ Benedetto Tiezzi – Pozzo della Chiana” di Foiano, sotto la direzione di Benedetta Nofri, fino al coro Giovanile Note Colorate di Messina, diretto da Giovanni Mundo.

Non resta che attendere con trepidazione questo emozionante evento che celebra la musica corale e il talento emergente in un contesto di grande prestigio e tradizione come il Teatro Petrarca di Arezzo.