Arezzo, dal Consiglio Comunale del 16 maggio 2024

Le interrogazioni

Nove le interrogazioni illustrate in Consiglio Comunale, tutte delle opposizioni.

Fra le domande poste, quali sono le azioni previste per ridurre degrado e fenomeni di criminalità e se è mai stato utilizzato il cane antidroga dagli agenti della polizia municipale;

se ordinanze per il rispristino di decoro e sicurezza analoghe a via Filzi non siano previste anche per l’area ex Lebole, per il palazzo ex Enel di via Petrarca e se i lavori su quest’ultimo contemplino di sopraelevarlo rispetto all’attuale configurazione. Continua a leggere

I tempi per la discussione in Consiglio Comunale di un nuovo piano organico condiviso con i cittadini per l’installazione delle antenne di telefonia;

con quali modalità le famiglie i cui figli sono in lista d’attesa per i nidi sono state informate sul fondo di sostegno per la copertura delle spese da loro affrontate per servizi educativi alternativi;

i costi della vigilanza privata attivata per il controllo dei giardini Porcinai e su chi ricadono;

in quali termini avverrà la demolizione dei ponti giudicati a elevata criticità dopo l’alluvione del 27 luglio 2019 e quali percorsi alternativi saranno attivati per garantire il transito dei mezzi;

i tempi per il completamento dei lavori al parco pubblico di via Giovanni Acuto e per la sua riapertura; costi e data di ultimazione dei principali lavori pubblici attualmente in essere, ovvero tunnel e casa della salute in zona Baldaccio, sede della polizia municipale, viabilità di via Fiorentina;

quali azioni verranno intraprese per sbloccare lo stallo del cantiere di via Fabio Filzi, per impedire l’accesso improprio nell’area, per obbligare il proprietario a ottemperare a tutti i punti del dispositivo delle ordinanze emesse ad aprile, se esiste un piano B per quell’edificio o per una diversa localizzazione della sede della PM.

Nelle repliche, è stato precisato che la sagoma del palazzo ex Enel resterà quella prevista da un procedimento del 2014 che già contemplava una maggiore altezza.

Il tetto sarà però a terrazza e non più a capanna; il piano per le antenne vedrà un processo partecipativo prima di essere portato in Consiglio Comunale e adottato presumibilmente a settembre o durante il prossimo autunno;

tutti i nuclei, 89, con figli in lista d’attesa sono stati informati della possibilità di fruire dello specifico contributo tramite contatti diretti e puntuali via mail, famiglia per famiglia, e 24 hanno deciso di beneficiarne;

l’intervento più urgente sui ponti è in fase di appalto e riguarda quello che insiste sulla strada vicinale Ca de Frati mentre per gli altri l’intento è avviare un confronto con la Regione per valutare le soluzioni migliori;

le opere al parco di via Acuto sono in fase di collaudo e la volontà è aprirlo entro giugno; su via Filzi, l’intento è tenere in piedi il rapporto con il privato finché possibile, per chiudere positivamente un percorso sul quale sono in corso valutazioni che investono risvolti giuridici e convenienza economica.

Un eventuale piano B partirebbe dalla chiusura delle trattative con l’attuale soggetto, seguita da una proposta d’acquisto dell’immobile da parte del Comune in vista di una nuova gara d’appalto.

Sulle interrogazioni relative alla sicurezza e sugli altri lavori pubblici più importanti saranno fornite risposte scritte.