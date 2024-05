Arezzo: 42 persone deferite per indebita percezione del reddito di cittadinanza

Le forze dell’ordine della Compagnia di Cortona, in stretta collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Arezzo, hanno recentemente deferito 42 persone in stato di libertà per indebita percezione del reddito di cittadinanza.

L’operazione è stata condotta dalla Stazione di Foiano della Chiana (AR), con il sostegno dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Arezzo, dopo un’attenta attività investigativa avviata nel mese di febbraio 2024.

Le persone coinvolte sono state individuate principalmente nel comune di Foiano della Chiana, ma anche in altri comuni circostanti, quali Marciano della Chiana, Cortona, Sinalunga, Terranuova Bracciolini, Capolona, Montepulciano e Castel Piano.

Le ipotesi di reato contestate includono violazioni dell’articolo 3 comma 8 del Decreto Legge 4/2019, sanzionate dall’articolo 7 comma 2 della stessa norma, per omessa comunicazione di variazioni di reddito o patrimonio dopo la richiesta del beneficio; dell’articolo 2 comma 1 del Decreto Legge n.4/2019, sanzionato dall’articolo 7 comma 1 della medesima norma, per la produzione o l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o non veritieri, nonché per omesse informazioni dovute; infine, anche l’articolo 640 bis del codice penale, per truffa aggravata ai danni delle erogazioni pubbliche.

Le indagini hanno rivelato che le persone coinvolte avrebbero percepito indebitamente una somma complessiva di circa 300.000 euro nel periodo compreso tra il 2019 e il 2022. Secondo le ipotesi investigative, gli indagati avrebbero fornito informazioni false sulla propria residenza, dichiarando di essere residenti a Foiano della Chiana da almeno due anni o di risiedere ininterrottamente in Italia per almeno dieci anni.