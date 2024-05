Nel tardo pomeriggio di oggi, la centrale operativa del 118 di Arezzo ha registrato un intervento di emergenza in seguito all’investimento di un pedone in via Alessandro dal Borro.

L’incidente ha coinvolto un minore, che è stato prontamente trasportato al Pronto Soccorso di Arezzo con codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse squadre di soccorso, tra cui la Misericordia di Arezzo, Alfa 1 e la Polizia Municipale, per gestire la situazione e garantire il supporto necessario.