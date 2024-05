Scuola Basket Arezzo, i Suns Under 13 vincono la Coppa Toscana!

Grande risultato per il gruppo Under 13 della Scuola Basket Arezzo guidato in panchina da coach Marco Evangelisti, la formazione amaranto si è infatti aggiudicata la Coppa Toscana di categoria battendo nella Final Four di Pomarance prima la Dynamo Red Bears Pistoia poi dopo un tempo supplementare in una finale tiratissima Valdisieve.

La formazione della Scuola Basket Arezzo si presentava a queste finali con un percorso netto, nella seconda fase i ragazzi di coach Evangelisti hanno cambiato marcia ed hanno vinto tutti e dieci gli incontri disputati per poi imporsi negli spareggi con Calcinaia e Monsummano che sono valsi l’accesso al weekend decisivo.

In semifinale i Suns hanno affrontato Pistoia, l’impatto con la partita non è stato dei più semplici come testimonia il parziale di 21-7 subito nel primo quarto, con il passare dei minuti la reazione della SBA è stata tanto determinata quanto efficace ed i ragazzi di coach Evangelisti hanno invertito l’inerzia della gara già all’intervallo (35-24). Nei secondi due quarti la SBA è riuscita ad amministrare il vantaggio con attenzione conquistando la vittoria per 60 a 43.

L’ultimo avversario per i Suns è Valdisieve battuto già nella prima fase al termine di una gara combattutissima giocata ad inizio dicembre al Palasport Estra.

Le premesse della vigilia sono confermate anche per la finalissima, partita che fin dall’inizio si incanala sui binari dell’equilibrio senza che nessuna delle due squadre riesca a fare un break significativo.

Così dopo il 6-10 per Valdisieve del primo quarto, tutti gli altri tempi si sono chiudi in perfetta parità, all’intervallo a quota 18, poi 30-30 a fine terzo quarto e 44-44 alla fine dei tempi regolamentari.

Nel supplementare sono i Suns SBA ad avere il guizzo giusto e riuscire ad avere la meglio su un avversario particolarmente combattivo per 50-48 che faceva scattare i meritati festeggiamenti per i ragazzi amaranto.

Le parole di coach Evangelisti: “Sono molto contento per aver raggiunto le Finali di Coppa Toscana e ancora di più per averla vinta perché i ragazzi sono stati eccezionali in un percorso di crescita veramente enorme.

Siamo partiti con tanti ragazzi che avevano cominciato a giocare da poco o che avevano bisogno di migliorare tantissimo tecnicamente. Siamo riusciti a raggiungere un buonissimo livello di gioco che ci ha permesso di competere con squadre forti.

Abbiamo vissuto un ultimo weekend bello e intenso che ha premiato questi ragazzi con la vittoria, ma anche in caso di sconfitta il mio giudizio non sarebbe cambiato. Complimenti a tutti, siamo riusciti a creare un bellissimo gruppo ed una bellissima squadra”.

Il Presidente Mauro Castelli: “Faccio i complimenti a tutti i ragazzi e a Marco Evangelisti per averci condotto a questo primo trofeo stagionale dopo una seconda parte di stagione perfetta.

Un traguardo che sottolinea ancora una volta l’attenzione della nostra società nei confronti del settore giovanile che anche questa stagione ci sta dando grandi soddisfazioni. Ringrazio anche tutte le famiglie dei ragazzi che sono state vicine alla squadra in ogni momento della stagione supportando il lavoro che è stato svolto”.

Tabellini

Semifinale

Dynamo Pistoia – Scuola Basket Arezzo 43-60

Parziali: 21-7; 24-35; 33-53

SBA: Cencini, Borriello 12, Giommoni 17, Debiti, Calcagno, Casini, Gallorini 2, Sassoli, Vichi, Narducci 8, Roggi 13, Nalli 8. All.Evangelisti Ass. Alfieri

Finale

Scuola Basket Arezzo – ASD Valdisieve 50-48 dts

Parziali: 6-10; 18-18; 30-30; 44-44

SBA: Cencini, Borriello 9, Giommoni 20, Mazzi, Calcagno, Casini, Gallorini 6, Sassoli, Cartocci, Narducci 7, Roggi 3, Nalli 5. All.Evangelisti

Nelle Foto la squadra Under 13 e i Festeggiamenti di fine partita