Dante e Arezzo

Manca di conoscenza storica il nostro sommo poeta e di limiti di conoscenza delle varie famiglie aretine.

” Botoli trova poi, venendo giuso,

ringhiosi più che non chiede lor possa,

e da lor disdegnosa, torce, il muso”.

In epoca etrusca l’Arno inondava la vallata aretina, Quarata, San Leo, il Tramarino, e la cave di ghiaia ne sono una testimonianza e defluiva in gran parte con le acque verso la Val di Chiana, era l’Arno Tiberis. Per poter coltivare le terre, gli etruschi inziarono a convogliare la corrente verso nord, tramite paratie di granito maremmano, verso l’attuale Valdarno.

Circa l’esilio di Dante presso la famiglia di Poppi dei conti Guidi, la dice tutta :stirpe divisa tra guelfi con quelli di Porrena e ghibellini quelli romagnoli, qui di non unita neanche a Campaldino, dove il giovane Alighieri poté assistere dall’ alto e in tutta sicurezza, dalle mura del Castello, nulla disse dello scempio del corpo del Vescovo Guglielmino, invidioso di quello che fu considerato il maggior poeta del 1200, Guittone di Arezzo. Proprio quest’ultimo fu il promotore di una poesia ermetica in lingua volgare, che poi fu l’uso pratico della vita reale dal commercio, alla giurisprudenza e a tutte le negoziazioni, il sorgere della borghesia.

Noi i guelfi si mandavano a Firenze, a ca…., i Bostoli lo stesso Guittone e altri….

L’unica cosa che azzecco’ è il riconoscimento dello spirito battagliero degli aretini, ma certamente non innocuo, forse non si ricordava dell’ effetto che ebbe, l’arrivo di 300 cavalieri aretini a Montaperti, in aiuto ai senesi,… anche questi prima ghibellini poi guelfi….., insomma….,

