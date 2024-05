Battaglia tra ultras di Atalanta e Juventus sull’A1

Ancora una volta, l’autostrada A1 è stata teatro di violenza tra ultras.

A pochi chilometri dall’area di servizio di Badia al Pino, dove l’8 gennaio 2023 si verificò uno scontro tra tifosi della Roma e del Napoli.

È accaduto intorno all’ora di pranzo, circa venti chilometri a nord di Badia al Pino, nel comune di San Giovanni Valdarno.

Un centinaio di tifosi di Atalanta e i viking juventini, scortati dai reparti mobili della polizia, si sono incrociati con un gruppo di tifosi dell’Atalanta nell’area di parcheggio San Giovanni, lanciandosi anche sassi.

Diretti a Roma per la finale di Coppa Italia, i tifosi si sono affrontati violentemente, i due gruppi si sono lanciati sassi e qualche fumogeno.

Nessuno è rimasto ferito.

Le indagini sono in corso, ma l’assenza di telecamere nell’area rende difficile l’identificazione dei colpevoli.

Le indagini sono affidate alla Digos di Arezzo, ma l’area di parcheggio non dispone di telecamere di sorveglianza e non c’è stato il tempo di scattare fotografie.

Identificare i responsabili sarà quindi difficile.