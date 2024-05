Conoscere il fegato

Il fegato è uno degli organi più compromessi dall’attuale alimentazione.

Quando accumula grasso si ha la steatosi epatica.

Oggi si assiste ad una vera e propria epidemia di steatosi epatica da cattiva alimentazione. Il 40% delle persone adulte ha il fegato grasso.

Non solo, anche il 15% dei bambini ed adolescenti ha la steatosi epatica.

Il 50% dei bambini obesi ha il fegato compromesso.

Questa patologia aumenterà ancora di più nei prossimi anni, perché abbiamo un’alimentazione errata e perché consumiamo troppo alcool.

Certo, è la dose che fa il veleno, ma non esiste un alcol “buono”, cioè il vino, ed un alcol “cattivo”, ovvero i superalcolici.

L’alcol è e resta una molecola tossica per il fegato, quando si supera la dose tollerabile, variabile tra uomo e donna.

La donna è più esposta all’alcool dell’uomo perché metabolizza con più difficoltà l’alcol a livello epatico.

FEGATO E PESO CORPOREO

Per dimagrire, per recuperare un sano peso corporeo occorre “scaricare” il fegato dall’ accumulo di grasso nei suoi epatociti.

In Italia si mangia una dose eccessiva di carboidrati, di alimenti composti con farina, che causano aumenti di glicemia e di insulina nel sangue dopo ogni pasto.

Il 70% del sangue che arriva al fegato proviene dall’intestino.

Una dose eccessiva di carboidrati si trasforma in glicogeno e in acidi grassi saturi nel fegato.

Giorno dopo giorno, i grassi si depositano negli epatociti, e quando il fegato arriva al peso di 2 chilogrammi, ecco che compare ad una ecografia la steatosi che può aumentare ogni giorno.

Vuol dire che abbiamo accumulato 500 g di grasso nel fegato.

Questo grasso nocivo si chiama grasso ectopico (grasso fuori posto).

Chi ha la steatosi epatica vuol dire che sta accumulando già grasso anche in altri organi: muscolo, pancreas, midollo osseo, aumentano inoltre le transaminasi nel sangue.

Il fegato può essere colpito anche da fibrosi, fino a degenerare in cirrosi, se non si ferma il continuo deposito di trigliceridi al suo interno.

In condizione di steatosi, il fegato non riesce a portare via dal sangue l’insulina, l’ormone del dopo pasto stimolato dai carboidrati.

Ecco perché una persona con steatosi epatica e con insulina elevata nel sangue non riesce a dimagrire.

Chi ha steatosi epatica spesso si trova in uno stato di insulino resistenza.

Ogni dieta fallisce.

Può riuscire a perdere qualche chilo, che verrà però subito ripreso.

Con steatosi ridurre – eliminare ogni forma di alcool, limitare formaggi e salumi, non superare i 50 g di carboidrati glicemici a pasto (ogni alimento vegetale contiene la sua dose di carboidrati).

La salute sta nel piatto, ad ogni eta’.