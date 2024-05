Tommaso Fusco: alla conquista del Guinness World Record con L’Ardita e ArezzoGravel, supportato da Oxfam

Tommaso Fusco, il giovane atleta di 22 anni di Arezzo, si prepara a compiere un’impresa straordinaria con il sostegno di L’Ardita e ArezzoGravel, insieme al supporto tecnico del negozio Tuttobici di Massimo Vespertini.

Nato e cresciuto nella città toscana, Fusco è pronto a mettere alla prova la sua resistenza e determinazione per raggiungere un ambizioso obiettivo: battere un Guinness World Record di triathlon.

A partire dal 17 maggio e per 80 giorni consecutivi fino al 4 agosto, Tommaso affronterà la sua sfida, tentando di completare ben 80 Half Ironman.

Questo significa affrontare quotidianamente 2 km di nuoto in acque libere, 90 km in bicicletta e una mezza maratona (21 km) di corsa, per un totale massacrante di 9000 km.

Ma la sua impresa non si limita alla ricerca del record personale.

Tommaso si impegna anche a sostenere Oxfam Italia nella raccolta fondi per la distribuzione di acqua potabile nei paesi colpiti da crisi umanitarie.

Un gesto di solidarietà che rende ancora più significativa la sua impresa sportiva.

Per coloro che desiderano seguire da vicino Tommaso durante la sua avventura epica, sarà possibile unirsi a lui in alcune delle sue sfide quotidiane a nuoto, a piedi e soprattutto in bicicletta.

L’intero percorso sarà documentato sui suoi canali social, così come sulle pagine social di Oxfam Italia, L’Ardita e ArezzoGravel.

Il record che Tommaso si propone di battere è uno dei più ardui al mondo, e il suo successo dipenderà anche dal supporto e dall’incoraggiamento di tutti.

Quindi, l’invito è aperto: seguiamo e sosteniamo Tommaso Fusco nella sua straordinaria impresa!