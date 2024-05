Terza edizione del memorial Aldo Nardin: appuntamento alla Chiassa Superiore

Sabato 25 maggio, la Chiassa Superiore ospiterà la terza edizione del memorial Aldo Nardin di calcio giovanile, riservato alla categoria Pulcini (classe 2013, con i 2014 per i club professionistici).

L’evento è organizzato dalla Chiassa Sporting Club con la partecipazione attiva dei fratelli Amedeo e Guido Carboni, Luca Ghinassi e Tommaso Nardin, figlio dell’indimenticabile Aldo Nardin. Aldo Nardin è stato un noto portiere che ha giocato per squadre come Arezzo, Varese, Napoli, Ternana, Lecce, Lazio e Foggia, tra Serie A, B e C, e successivamente è stato tecnico e allenatore dei portieri.

Nove squadre si contenderanno il titolo.

Nel girone A saranno presenti Lazio, Spezia e Sassuolo, nel girone B Roma, Empoli e Ternana, mentre il girone C vedrà la partecipazione della Chiassa e delle due vincitrici delle qualificazioni, Olmoponte Santa Firmina e Montevarchi.

Le partite inizieranno alle 10 con i match Roma-Empoli e Chiassa-Olmoponte Santa Firmina, mentre la giornata si concluderà con la finale attorno alle 17.

Le prime due edizioni del torneo sono state vinte dalla Lazio, che cercherà di confermare il suo dominio anche quest’anno.