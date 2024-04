La storia dei laghi Chiusi e Montepulciano: evoluzioni naturali e interventi umani

La cartina fu disegnata da Leonardo al quale fu commissionato uno studio per la bonica del lago Chianensis, successivamente fatta sotto i Lorena da Fossombroni, ma veniamo alla storia e alle evoluzioni naturali e per opera dell’uomo.

I laghi di Chiusi e Montepulciano sono di origine tettonica, e in epoca preetrusca il fiume Armo (Arno Tiberis) scorreva verso sud alimentando questi laghi, le alluvioni nelle zone, in epoca etrusca aretina, necessarie alla coltivazione, costrinsero questi antichi aretini, ad arginare e deviare il percorso verso nord in zona di Pratantico, successivamente nel 17 d. C, gli stessi romani, per diverse alluvioni in Roma, decisero di creare una diga a Carnaiola

( Città della Pieve), in quanto il fiume Clanis, scolmatore dei laghi tettonici, e che si gettava nel Paglia e quest’ultimo nel Tevere per innalzamenti improvvisi dello 0 idrometrico, creava, come ho detto allagamenti nella stessa Roma.

La storia dice che esperti navigatori sia in epoca etrusca che romana fossero capaci di raggiungere il mar Tirreno da Arezzo ( San Giuliano dove era il porto di attracco)e viceversa.

Circa nel 1050 fu eretto il famoso MuroGrosso diga di manufatti ad impedire alluvioni in Roma( storia delle 5 dighe di Roma).