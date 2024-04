Donna di 85 anni investita a Rigutino Nord

Alle ore 9:49 di questa mattina, un incidente si è verificato a Rigutino Nord, coinvolgendo una donna anziana di 85 anni.

La vittima è stata investita da un veicolo mentre attraversava la strada, richiedendo un intervento immediato di emergenza.

Le squadre di pronto intervento della Misericordia di Castiglion Fiorentino e della Polizia Municipale di Arezzo sono giunte prontamente sul luogo dell’incidente per fornire assistenza.

La donna è stata stabilizzata sul posto e successivamente trasportata in codice 2 al Pronto Soccorso di Arezzo per ricevere le cure necessarie.

L’episodio sottolinea l’importanza della prudenza e della sicurezza stradale, specialmente per i pedoni, e richiama all’attenzione sulla necessità di adottare comportamenti responsabili mentre si attraversa la strada.