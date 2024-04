Terranuova: Andrea Dovizioso è rimasto coinvolto nell’ incidente durante l’allenamento

L’ex campione del mondo di classe 125, Andrea Dovizioso, è stato coinvolto in un incidente questa mattina mentre si allenava sulla pista da cross di Terranuova Bracciolini, Arezzo.

Dovizioso, 38 anni, ha riportato un trauma cranico nella caduta dalla sua moto. Fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita, ma è stato trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi in codice tre per precauzione.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 e sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 per fornire assistenza.

Dovizioso ha riportato la frattura della clavicola destra.