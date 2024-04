Accademia Karate Casentino: Laura Abenante vince il bronzo ai Campionati Italiani Juniores di karate

Il percorso di Abenante proseguirà ora con la trasferta a La Coruña per la coppa del mondo giovanile

La casentinese Laura Abenante festeggia la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Juniores di karate.

L’atleta dell’Accademia Karate Casentino è scesa sul tatami del Centro Olimpico di Ostia per combattere nella più importante manifestazione nazionale di categoria e, nei 48kg, è stata protagonista di un cammino di altissimo livello con cinque vittorie su sei incontri che sono valsi il terzo posto del podio.

Classe 2007, Abenante si è presentata ai Campionati Italiani dopo l’oro conquistato nella fase di qualificazione regionale e dopo la partecipazione al raduno della nazionale italiana giovanile, con la motivazione e l’ambizione di riuscire a mettersi al collo la sua prima medaglia tricolore.

La manifestazione ha preso il via con cinque convincenti successi che hanno confermato la bontà della preparazione tecnica e caratteriale maturata nella palestra di Rassina insieme agli allenatori Luca Boldrini e Filippo Oretti, meritando l’accesso alla semifinale in cui ha tenuto testa all’avversaria ma dove ha registrato l’unico passo falso della manifestazione.

La finale per il bronzo ha visto la portacolori dell’Accademia Karate Casentino centrare una nuova affermazione per 2-0 e consacrarsi così tra le migliori atlete italiane, vivendo la forte emozione di salire sul podio.

Il percorso sportivo di Abenante proseguirà ora con due appuntamenti di livello internazionale: da venerdì 12 a domenica 14 aprile sarà impegnata all’Open d’Italia di Riccione in una gara valida per il ranking italiano, mentre da giovedì 16 a domenica 19 maggio partirà alla volta della spagnola La Coruña per combattere alla coppa del mondo giovanile.

L’Accademia Karate Casentino, sostenuta dalla vicinanza di alcune delle maggiori aziende del territorio tra cui Colacem e Hi-Flex Italia, ha partecipato ai Campionati Italiani Juniores con altre tre ragazze che erano state capaci di centrare la qualificazione: un percorso positivo è stato vissuto da Ludovica Coli che, nei 66kg, ha vinto tre incontri, mentre Sofia Dalla Ragione e Sonia Nocentini hanno maturato una positiva occasione di crescita e di confronto nei 53kg.

«Abenante ha vissuto una giornata perfetta – commenta Oretti, – con una buona condotta di gara e con un’eccellente capacità di ascoltare i consigli dei tecnici che hanno permesso di raggiungere un traguardo di assoluto rilievo come la medaglia ai Campionati Italiani Juniores.

Questo traguardo è stato atteso ed è stato inseguito con sacrificio e con costanza: Abenante è ora entrata, di diritto, tra le promesse del karate giovanile tricolore».