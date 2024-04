Ritorno al successo per l’Amen BC Servizi che piega College Borgomanero

Amen BC Servizi Arezzo – CRT Group College Borgomanero 85-78

Parziali: 19-12; 42-34; 56-56

Amen BC Servizi: Pelucchini 10, Zocca 25, Toia 11, NIca ne, Iannicelli 10, Rossi 3, Jankovic 14, Semprini Cesari 10, Vagnuzzi, Giommetti 2, Terrosi, Provenzal. All. Evangelisti Ass.Liberto.

CRT Group:Trucchetti 20, Pettinaroli 2, Giustina, Bnzoni 20, Ferrari 15, Osawaru 2, D’Amelio 8, Zanetti 7, Broggi 4, Pillastrini. All.Di Cerbo.

Successo casalingo per l’Amen BC Servizi che piega la resistenza del CRT Group College Borgomanero per 85-78.

Partono subito forte gli amaranto di coach Evangelisti, pur con Rossi non al meglio della condizione fisica, la SBA piazza un 15-4 di parziale iniziale.

Con il passare dei minuti Borgomanero accorcia le distanze andando a chiudere il primo quarto in svantaggio 19-12 grazie a due liberi di Benzoni.

Nel secondo quarto Arezzo tiene in mano l’inerzia della gara ritornando a +13 (31-18 al 14′) dopo una tripla di Jankovic, poi sono gli ospiti con due triple di Ferrari a rifarsi sotto, tanto che le due squadre vanno al riposo sul 42-34 per la SBA con il solito Benzoni a realizzare l’ultimo canestro prima dell’intervallo.

Al rientro in campo Borgomanero sorprende l’Amen BC Servizi con un break di 7-0 che riporta in equilibrio la partita, il merito di Arezzo è quello di rimanere in partita rispondendo subito all’unico vantaggio piemontese.

Gli ospiti trovano il 48-47 con un tiro dalla lunga distanza di Benzoni, dall’altra parte è una tripla centrale di Toia a riportare immediatamente avanti la SBA.

Il terzo quarto si chiude in perfetta parità a quota 56, gli ultimi dieci minuti si aprono però con un Amen molto reattiva con due triple consecutive di Zocca che bucano la difesa a zona avversaria, i ragazzi di coach Evangelisti si prendono qualche lunghezza di vantaggio lavorando bene anche a rimbalzo difensivo non facendo pesare la differenza di centimetri in campo.

Il colpo decisivo provano a darlo i canestri da tre punti ancora di uno scatenato Zocca, raggiunto il +10 (73-63 al 36′) la partita sembra indirizzata ma Trucchetti segna due canestri da tre punti in solo 20 secondi riportando i suoi a -4 (73-69).

Nel possesso successivo Semprini segna un piazzato importantissimo ma ancora Trucchetti firma il -1 dalla lunga distanza.

A questo punto Toia non ci sta e segna prima una tripla poi serve un assist perfetto ancora per Semprini che appoggia a tabellone il canestro dell’82-77.

Dopo un’altra ottima difesa ci pensa Jankovic a chiudere definitivamente la partita con un’altra tripla, la quattordicesima degli amaranto, che poi gestiscono gli ultimi secondi con attenzione e si conquistano i due punti con il punteggio di 85-78.

Sabato prossimo ultima trasferta stagionale sul campo della Esse Solar Gallarate, unica squadra capace a violare il Palasport Estra in questa seconda fase, motivo in più per cercare di prendersi il successo lontano da Arezzo.

Nella Foto di Raul Dominici – Facundo Toia