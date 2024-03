Sansepolcro, violenta aggressione in un parcheggio: giovane ferito gravemente

Una violenta aggressione si è consumata venerdì scorso a Sansepolcro, lasciando un giovane in ospedale in prognosi riservata dopo un intervento chirurgico d’urgenza. L’episodio, che sembra essere stato scatenato da motivi passionali, ha coinvolto quattro giovani di origine straniera, con un giovane di 25 anni gravemente ferito.

Secondo quanto riportato dai Carabinieri, l’aggressione potrebbe essere stata il culmine di una serie di violente interazioni legate a una disputa passionale.

La vittima, un ventenne, ha raccontato di essere stato bersagliato dai tre aggressori per giorni, presumibilmente a causa di una contesa per una ragazza.

La scena dell’aggressione si è svolta nel tardo pomeriggio nei pressi del Campaccio, in un parcheggio vicino a via Barsanti, non lontano da un impianto sportivo.

I tre aggressori, residenti a Sansepolcro, hanno attaccato il quarto giovane, proveniente da Città di Castello.

Durante la lite, il giovane di Città di Castello ha estratto un coltello e ha ferito uno dei suoi aggressori, un 25enne, che è stato ritrovato riverso a terra gravemente ferito.

I soccorsi sono stati immediatamente chiamati e il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Arezzo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente, il suo stato è stabile, ma rimane sotto prognosi riservata.

Nonostante l’accusa di lesioni gravissime nei confronti del giovane che ha ferito il suo aggressore, non sono state adottate misure cautelari.

La Procura ha tenuto conto della versione del giovane, il quale ha sostenuto di aver agito in difesa propria.

Ha riferito agli inquirenti di essere stato oggetto di minacce e violenze nei giorni precedenti, il che lo avrebbe portato a portare con sé l’arma.

Le indagini dei Carabinieri di Sansepolcro sono ancora in corso per chiarire appieno i dettagli dell’aggressione, compreso il motivo scatenante e gli eventi precedenti.

Si attende la testimonianza del giovane ferito una volta che sarà in condizioni di farlo.

L’episodio sottolinea l’importanza di gestire in modo costruttivo i conflitti e di cercare vie pacifiche per risolvere le dispute, evitando l’escalation della violenza che può portare a conseguenze tragiche.